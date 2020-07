Performanţa unică a doi sportivi nevăzători. „Am mai depăşit de câteva ori imposibilul şi am arătat că se poate“

„Acum a venit momentul meu şi al lui Alex să ducem sus, pe Vârful Mont Blanc mesajul Climb Again: «Overcome the impossible - Depăşim Imposibilul». Am mai depăşit de câteva ori imposibilul şi am arătat că se poate. Acum sperăm ca mesajul nostru să inspire şi să motiveze o ţară întreagă“.

Acesta era mesajul lui Răzvan Nedu, din Bucureşti, campion european la paraclimbing (escaladă sportivă practicată de persoane cu dizabilităţi) şi al lui Alex Benchea, din Adjudeni, judeţul Neamţ, student la Cluj, la Geografie, înainte de a porni într-o temerară expediţie pe vârful de 4.810 metri, cel mai înalt din Europa Occidentală, în Alpii francezi.

Este o expediţie temerară şi unică până acum în România pentru că cei doi, ambii de 21 de ani, fac parte din categoria persoanelor cu dizabilităţi, fiind nevăzători, cu menţiunea că Nedu vede în proporţie de 1%, iar Benchea deloc, acesta din urmă fiind numit şi „Alpinistul cu Ochii Albi“.

Ceea ce şi-au propus cei doi alpinişti, membri ai Lotului de Performanţă de la Clubul Climb Again, aveau să reuşească duminică, 19 iulie 2020, când au înfipt pe Mont Blanc steagul României.

În această expediţie, alpiniştii au fost sprijiniţi de ghizii montani internaţionali Clement Naelegen şi Cristina Pogăcean, de antrenorul Claudiu Miu şi de căţărătorul-fotograf Cătălin Grigoriu, care a imortalizat aspecte din timpul ascensiunii începute vineri, 17 iulie, cu popasuri în diferite refugii montane.

Apoi, peste două zile, a început „asaltul“ final, reuşita consemându-se după cinci ore de urcat, alte trei fiind necesare pentru drumul de întors, la refugiul Goûter.

Antrenamente pe Omu, Negoiu şi Moldoveanu

Cei doi au susţinut că au avut probleme cu aclimatizarea, având dureri de cap, dar inconvenientul a fost depăşit. De altfel, pentru Mont Blanc, sportivii de la Climb Again s-au pregătit intens în România, într-o

singură lună urcând pe diverse vârfuri, între care Omu, Negoiu şi Moldoveanu.

Asociaţia Climb Again este o organizaţie non-guvernamentală afiliată Federaţiei Române de Alpinism şi Escaladă. Ea îi ajută pe copii şi pe tinerii cu nevoi speciale să se integreze în societate şi să trăiască pe cont propriu. A ajuns la peste 1.750 de beneficiari direcţi şi peste 5.000 beneficiari indirecţi, iar în 2018 a deschis primul centru de terapie prin escaladă din Europa.

„Cumva, când ne apropiam şi ştiam că o să fie, ghidul meu, Cristina Pogăcean, mi-a zis «Hai să alergăm!». Nici nu m-a lăsat să zic «Da, hai să alergăm!», ci ea chiar a luat-o la goană! După ce am luat-o şi eu la goană, am realizat că exact acelaşi lucru îl făceau şi Alex cu Clement. Aşa am ajuns în alergare pe vârf, în acelaşi timp. A fost o bucurie din aia copilărească. Mă simteam super liber şi mă bucuram că făceam ceea ce îmi place“, declara, pentru rfi.ro, Răzvan Nedu, care este şi căpitanul Lotului Naţional de Paraclimbing.

Sportivul menţiona că victoria lor şi a celor care i-au sprijinit este, de fapt, a României, ducând pe cel mai înalt vârf din Alpi tricolorul şi demonstrând că se pot face lucruri frumoase şi în perioade mai grele precum cea de pandemie şi chiar dacă ai o dizabilitate.

Elbrus, viitoarea ţintă

Alături de coechipieri, căţărătorii au ajuns pe Mont Blanc duminică, 19 iulie 2020. FOTO: Climb Again

„Mesajul nostru este că se poate ! Atunci când visezi, dacă munceşti pentru visul tău, el se poate realiza. Nu contează dacă ai o dizabilitate sau nu. Prin reuşita noastră vrem să arătăm că persoanele cu dizabilităţi pot face foarte multe lucruri. Vrem să-i încurajăm să iasă din casă ca să lucreze pentru a-si îndeplini visele. Visul lui Alex a fost Mont Blanc şi eu m-am bucurat să fiu alături de el. Sunt sigur că alţi copii, alte persoane, au alte visuri, poate altceva decât Mont Blanc. E important pentru aceşti oameni să vadă că alţii îşi îndeplinesc visurile muncind pentru ele“, mai destăinuia Răzvan.

Cât despre Alex Benchea, el nu este la prima reuşită de acest fel, în decembrie 2019, urcând, alături de ghidul internaţional Cosmin Andron, pe Kilimanjaro - 5.895 de metri, altă premieră pentru România.

„Bucurie, împlinire, un rezultat al muncii întregii noastre echipe. Am fost fericit, bucuros, pentru că am reuşit să ajung sus pe Mont Blanc. A fost o ascensiune complexă, am avut şi porţiuni de trekking, de căţărat şi de mers cu colţarii pe gheaţă şi în zăpadă. Am învăţat să folosesc beţele de trekking pe porţiuni expuse şi, experienţa în sine a fost foarte provocatoare“, a povestit „Alpinistul cu Ochii Albi“.

Următoarea „aventură“ a lui Alex Benchea şi Răzvan Nedu este o expediţie pe Albrus, 5.642 de metri, cel mai înalt munte din Caucaz.

