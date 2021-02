O firmă de „bijuterii“ tehnologice unicat în ţară va susţine financiar un club de fotbal cu o istorie de un secol

Anton Măzărianu, manager general COMES, a răspuns într-un mod dezarmant la întrebarea dacă este conştient că obiectivul fixat echipei de fotbal din Piatra Neamţ, de a promova în Liga 1, presupune nu câteva sute de mii de euro, ci câteva milioane, tot de euro.

„Dacă nu ştiam, nu luam această decizie. Nu ne asumăm obiective la care să renunţăm. Suntem extrem de performanţi în ceea ce facem ca societate. Aşa va fi la CSM Ceahlăul“, a spus managerul.

Săptămâna trecută, în cadrul unei conferinţe de presă, a fost făcut public un lucru care nu s-a mai petrecut de mulţi ani prin sportul din Neamţ, acela că o firmă puternică, Compania Mecanică de Echipamente Speciale Săvineşti este noul sponsor al grupării de fotbal, una de la înfiinţarea căreia au trecut aproape 102 ani.

Obiectivul CSM Ceahlăul, care vrea să ducă mai departe tradiţia jocului de fotbal din Piatra Neamţ evoluând în Liga 3, este promovarea în trei-patru ani în Liga 1, gruparea neavând vreo legătură cu defuncta FC Ceahlăul patronată de Gheorghe Ştefan, desfiinţată de cinci ani.

„Mă bucur că ne vedem înainte de începerea returului de campionat, unul care va începe cu noi perspective pentru club. Vă anunţ că avem un nou sponsor principal, COMES, o firmă solidă cu un management care îşi asumă şi duce la bun sfârşit ceea ce-şi propune în aceste vremuri nu tocmai propice pentru toată lumea“, a declarat Cătălin Roca, managerul Central Plaza Hotel Piatra Neamţ, preşedintele clubului.

Anton Măzărianu, CEO COMES, a detaliat planurile pe care le are la echipă, a explicat ce l-a determinat să se implice în calitate de sponsor principal, că ţelul este ajungerea pe prima scenă forbalistică a Românei şi că-şi doreşte să stea în Liga 2 doar un sezon:

„Suntem o firmă pe un trend ascendent de la an la an, 70% din producţie fiind destinată exportului, iar restul pieţei interne. M-am alăturat proiectului CSM Ceahlăul pentru că atunci când obţinem ceva în zona în care ne desfăşurăm activitatea, este necesar să dai ceva înapoi şi comunităţii. M-am axat pe sport pentru că în ultimii ani nu numai la nivel local, ci şi naţional, lucrurile nu stau deloc bine. Doar cu implicarea oamenilor de afaceri putem face ceva. Concret, doresc o implicare a firmei COMES până când Ceahlăul va ajunge în Liga 1“.

Lider în Europa de Est pe piaţa furnizorilor de utilaje în regim unicat

În prezent, CSM Ceahlăul este pe locul VI în clasamentul Seriei 1 - Liga 3, cu 16 puncte, la opt de prima clasată, Ştiinţa Miroslava şi mai păstrează şanse de a promova chiar la sfârşitul acestui campionat. Diferenţa faţă de echipele fruntaşe putea fi mai mică, dar nemţenii au pierdut la „masa verde“ trei puncte, nuputând disputa un meci după ce câţiva jucători s-au infectat cu coronavirus.

Staff-ul CSM Ceahlăul: preşedintele Cătălin Roca, finanţatorul Anton Măzărianu şi antrenorul Gabriel Rădulescu FOTO Dan Sofronia

Cât priveşte noul sponsor, COMES are un obiect de activitate aparte, fiind lider naţional şi în Europa de Est pe piaţa furnizorilor de utilaje în regim unicat sau de serie mică, destinate industriei extracţiei şi prelucrării ţiţeiului şi gazelor naturale, adică pentru rafinării, combinate chimice şi petrochimice. Investiţiile din ultimii ani s-au concretizat în faptul că societatea poate proiecta şi executa „bijuterii“ sofisticate - echipamente complexe în greutate de până la 200 de tone.

Mai nou, la COMES se realizează utilajele necesare pentru punerea în funcţiune a gazoductului Ungheni - Chişinău, un obiectiv important ce interconectează reţeaua din România şi Moldova. COMES produce echipamente pentru rafinăriile Petromidia Constanţa, Petrotel Lukoil Ploieşti, OMV Petrobrazi şi Vega Ploieşti, pentru combinatele chimice Azomureş, Chimcomplex Borzeşti şi Sinteza Oradea, dar e deservită şi industria de gaze naturale, adică Romgaz, Transgaz şi Inspet. Firma

mai are clienţi în Germania, Franţa, Italia, Austria, Elveţia, Olanda, Finlanda, Belgia, Serbia, Belarus, Rusia, Lituania, Qatar, Emirarele Arabe Unite, Iordania, Niger sau Egipt.

Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a fost înfiinţat ca asociaţie pe 20 octombrie 1919, iniţiativa apartinând

unui grup de elevi şi directorul Liceului „Petru Rareş“, fiind cooptaţi şi ofiţeri de la unitatea militară din oraş. Gruparea a avut suişuri şi coborâşuri, istorii mai mult sau mai puţin ştiute, au fost ani când

fotbalul era practicat cu entuziasm şi doar din pasiune, fiind şi rezultate pe plan regional. Promovarea pe prima scenă fotbalistică a venit în 1993, au fost evoluţii încântătoare în campionat şi cupele europene, dar şi „blaturi“ blamate de presanaţională şi în cele din urmă colapsul total, în 2016.

