Mobilizare generală pentru ecologizarea Lacului Bicaz sufocat de gunoaie. „Aceste bidoane n-au crescut pe apă“

Autorităţile centrale şi locale desfăşoară în această săptămână o amplă acţiune de ecologizare a Lacului Izvorul Muntelui (Lacul Bicaz), activitate în care sunt implicaţi atât salariaţi, cât şi voluntari. Tone de deşeuri (ambalaje din plastic, lemne) plutesc pe suprafaţa lacului după ce au fost transportate de râul Bistriţa în urma ploilor abundente din ultima lună.

Peisajul de pe lac, mai ales cel din zona barajului, este dezolant, iar autorităţile locale au sesizat conducerea Ministerului Mediului cerând sprijin pentru a înlătura cantitatea enormă de deşeuri.

Lucrările de curăţare a suprafeţei lacului de ambalajele din plastic şi deşeuri au început luni, 16 iulie, sub coordonarea Administraţiei Naţionale Apele Române. La invitaţia autorităţilor judeţene, miercuri, 18 iulie, au ajuns în zonă Viorel Toma, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Szep Robert, adjunct Garda Naţională de Mediu şi Victor Sandu, director general Apele Române.

„Am constatat că aici pe Lacul Bicaz este un dezastru ecologic şi am convocat factorii responsabili, Hidroelectrica şi Apele Române, şi le-am pus în vedere rezolvarea acestei probleme cât mai curând posibil. Faţă de luni, când am ajuns prima dată, acum situaţia este mult mai bună. În paralel, am demarat controale pe toată suprafaţa aferentă lacului, la localităţile riverane, în tot bazinul hidrografic al Bistriţei, de la Suceava până la Bicaz, să vedem cine este vinovat de acest dezastru. Vă daţi seama că aceste bidoane n-au crescut pe apă, ci se datorează neglijenţei noastre“, a declarat Viorel Toma, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Joi, 19 iulie, în zonă este aşteptat şi ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, pentru a participa la acţiunea de ecologizare a lacului. Vicepreşedintele CJ Neamţ, Ion Asaftei a declarat că îi va solicita ministrului fonduri pentru achiziţionarea unui utilaj pentru curăţarea luciului de apă, deoarece acum se acţionează „empiric, primitiv”.

„Există această posibilitate de a intra în rândul ţărilor civilizare şi a colecta plutitorii de pe luciul de apă cu un simplu utilaj care costă câteva zeci de mii de euro”, a declarat vicepreşedintele Ion Asaftei.