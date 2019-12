Inginerul auto care vinde produsele oamenilor cu dizabilităţi: „Aici te îmbogăţeşti sufleteşte, nu material“

Printre sutele de expozanţi de la cea de a 59-a ediţie a Bazarului Internaţional din Luxemburg, un eveniment care s-a desfăşurat în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2019, s-au numărat şi reprezentanţii a două organizaţii din România.

Manifestarea caritabilă organizată anual în capitala Marelui Ducat îşi propune finanţarea unor proiecte filantropice prezentate acolo de ONG-uri din întreaga lume. Ciprian Iovu, asistent social la Fundaţia de Dezvoltare Locală „Speranţa“ din Târgu Neamţ, a fost unul dintre românii prezenţi în Luxemburg. Tânărul a mediatizat ornamente de Crăciun şi alte obiecte confecţionate manual de persoane cu dizabilităţi luate sub aripa fundaţiei care funcţionează de 24 de ani în oraşul nemţean.

„A mirosit“ a România

La Bazarul Internaţional din Luxemburg 2019, organizaţia Speranţa a împărţit standul României cu Fundaţia „Inimă de Copil“ din Galaţi. Pentru că ştiau că la târg vor fi şi conaţionali, nemţenii au dus acolo şi lucruri care să le „miroasă“ a România, după cum povesteşte Ciprian Iovu, cel care a prezentat exponatele îmbrăcat în haine tricolore: „Erau, cred, în jur de 1.000 de standuri, din diverse ţări. Am mers cu toate produsele noastre: feţe de masă, lumânări decorative, globuleţe, brăduţi textile, ormanemte şi altele. Am dus şi mezeluri, şi sarmale, să le miroasă a România“.

Fondurile adunate din vânzarea produselor sunt folosite de organizatori pentru finanţarea unor proiecte sociale. Standul românesc a fost vizitat şi apreciat de Xavier Bettel, premierul Luxemburgului, şi de Lilian Zamfiroiu, ambasadorul României în Luxemburg. „Românii din diaspora s-au simţit minunat la eveniment. Sunt dornici să discute, să împărtăşească lucruri, sunt la curent cu noutăţile din ţară, îi interesează starea naţiei mai mult decît pe noi, cei de acasă“, a mai spus Ciprian.

Munceşte pe salariul minim

Ciprian Iovu este de formaţie inginer auto, dar s-a specializat şi în asistenţă socială, absolvind studii la o facultate de teologie. A ajuns să promoveze ceea ce se realizează la fundaţia din Târgu Neamţ pentru că-i place să relaţioneze cu oamenii. „Spun turiştilor că la standul meu nu sunt produse din China, ci făcute manual, cu suflet, de persoane cu dizabilităţi, de oameni speciali“, detaliază tânărul.

Deşi este încadrat ca asistent social, în ultimii ani s-a ocupat mai mult cu vânzarea produselor confecţionate, pentru că felul său de a povesti ajunge rapid la inima celorlalţi. În timpul verii, Iovu vinde la un stand plasat pe traseul spre Cetatea Neamţ. Aşa a ajuns să cunoască români din cadrul Asociaţiei România-Luxemburg, aflaţi în concediu. „Au vrut detalii şi le-am povestit că suntem un ONG unde ne ocupăm de persoane cu dizabilităţi, că nu suntem susţinuţi de autorităţi şi că vânzarea produselor e pentru noi sursă de venit. Noi suntem plătiţi cu salariul minim pe economie. Mi-au dat o carte de vizită pentru doamna Elena Cucu, preşedinta Asociaţiei România-Luxemburg şi aşa a început participarea la bazarul internaţional“, a precizat Ciprian Iovu.