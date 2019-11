Green Friday, campanie unică în ţară a unei direcţii silvice. Cât costă păstrăvul şi mierea oferite sub preţul pieţei

Campania Green Friday este organizată, în aceste zile, de Direcţia Silvică Neamţ, pe modelul deja celebrelor Black Friday, lansate de marii retaleri mondiali. Acţiunea, care se desfăşoară în perioada 21-23 noiembrie, are scopul de a promova produsele realizate de direcţie pe piaţa de consum şi eforturile de a o pune la cale nu au fost puţine.

Astfel, în curtea sediului sucursalei din Piatra Neamţ a Regiei Romsilva a fost realizată o căruţă stilizată, care aduce cu vechile vagoane de tramvai interbelice, dar perfect amenajată pentru a se preta comerţului stradal. Oferta, care are inserat într-un afiş de prezentare sloganul „Mega Reduceri“, este reprezentată de păstrăv, miere de albine şi arbuşti ornamentali.

„Green Friday este o iniţiativă a conducerii Direcţiei Silvice Neamţ, cu scopul de a ne promova produsele. Deocamdată, avem la vânzare păstrăv crescut în păstrăvăriile noastre, miere de albine şi o gamă extrem de bogată de arbuşti ornamentali. Puieţii provin tot din pepenierele proprii. Am promovat campania prin diverse mijloace, prin anunţuri în presă, flayere distribuite în Piatra Neamţ şi prin contactarea partenerilor noştri tradiţionali. Deja am fost căutaţi de diverse firme şi persoane interesate de ceea ce am pus la cale în campania Green Friday. De exemplu, la păstrăv, colegi de la alte direcţii au făcut comenzi pentru circa o tonă, dar mai avem şi alte cereri“, a declarat Roxana Roşu, inginer silvic în cadrul Biroului Comercial.

Păstrăv afumat şi „Miere cu dichis, produsă fără compromis“

În ceea ce priveşte păstrăvul, cantitatea disponibilă este de circa 7 tone, exemplare vii între 250 şi 300 de grame, numai bun de fript sau afumat. Iar preţul, 18 lei/kg, este mult sub cel al pieţei, care variază între 23 şi 30 de lei/kg.

Marca de miere a Direcţiei Silvice Neamţ, „Miere cu dichis, produsă fără compromis“, a fost înregistrată la OSIM şi corespunde normelor europene în domeniu, fiind ambalată în borcane de 980 de grame, la preţul de doar 20 de lei. Cantitatea oferită este de 6 tone şi provine de la cele 300 de familii de albine din stupinele de la Gârcina şi Tarcău, zone unde mediul nu este afectat în nici un fel de vreo activitate industrială.

Şi dacă tot a pornit campania Green Friday, de la inginerul Roxana Roşu am mai aflat că se vrea organizarea ei în fiecare an. Pentru a diversifica gama de produse, în prezent se fac demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor necesare comercializării unei delicatese culinare - păstrăvul afumat. Nu este vorba despre celebrul hârzob (păstrăv afumat într-o paletă din cetină), ci doar afumat după o metodă ce presupune un anume lemn folosit şi, mai ales, perioada de preparare.

Dincolo de administrarea pădurilor statului şi exploatare, Direcţia Silvică Neamţ, are şi alte domenii în care face afaceri. Din pepiniere, brăduţii pentru Crăciun crescuţi în ghivece sînt, de la an, la an, la mare căutare, fiind disponibili cîteva mii. Preţul e între 80 şi 100 de lei, funcţie de mărime.

Pentru exploatarea fructelor pădurii au fost licitaţii la afine, măceşe, trufe, ghebe, gălbiori şi hribi. Un alt sector căruia i se dă mare atenţie este cel al vânătorii, fiind organizate partide, în special, pentru pasionaţii străini.