FOTO Tinerii care au făcut voluntariat pentru sătenii din Neamţ afectaţi de inundaţii. Satisfacţiile şi piedicile unei campanii umanitare

Voluntarii au sărit în ajutorul sătenilor FOTO: Volunteer for Life/Facebook

Inundaţiile care au afectat judeţul Neamţ în perioada 28 iunie - 2 iulie au produs pagube de peste 16,3 milioane de lei în opt comune, însă, de departe, cele mai mari pierderi au fost înregistrate în comuna Farcaşa (3,4 milioane de lei), din zona de munte a judeţului.

Gesturi de mobilizare şi solidaritate au venit atunci de pretutindeni din ţară, însă una din reacţiile imediate a avut-o asociaţie de voluntari (Volunteer for Life), condusă de Ionuţ Ursu, un tânăr care a devenit cunoscut pentru implicarea în ajutorarea semenilor în suferinţă din Nepal, Grecia sau Irak.

„Pentru Farcaşa, împreună cu doamna Marcela Glăvan, care a fost coordonatoare de proiect, am desfăşurat o campanie pe două segmente. Una practică, în teren, şi alta de colectare a unor ajutoare. În prima fază, timp de 20 de zile, am mers cu 49 de tineri şi părinţii lor la locuitorii din satele Farcaşa şi Buşmei, mulţi dintre ei bătrâni, şi le-am scos mâlul şi pietrele aduse de ape care le intraseră în case, în beciuri şi în gospodării. Voluntarii au reparat şi mobilierul sau tâmplăriile caselor. Am salvat şi o steajă, un atelier de prelucrat lână“, povesteşte Ionuţ.

Acesta recunoaşte că nu toată lumea a privit cu ochi buni acţiunile în care au fost implicaţi voluntarii, în majoritate elevi de la un liceu din comuna Borca.

„E drept că am avut şi reclamaţii cum că exploatăm minori. Majoritatea acestor elevi aveau împliniţi 18 ani şi cu fiecare am încheiat contracte de voluntariat. Tinerii au fost dotaţi cu cizme, cu mănuşi, au avut căşti, au fost protejaţi. Cea mai mare fericire a noastră a fost aceea că oamenii care au fost ajutaţi ne-au mulţumit pentru ceea ce am făcut“, a mai spus Ionuţ Ursu.

În partea a doua a campaniei, au fost instalate corturi la Piatra Neamţ şi în Piaţa Universităţii din Bucureşti, unde, pe tot parcursul lunii iulie, s-au colectat produse neperisabile şi bani, ce vor ajunge după 15 august la oamenii afectaţi de inundaţii din Farcaşa, Pipirig şi Poiana Teiului.

„Nu s-au strâns doar alimente ci şi bunuri de uz casnic. Au fost şi gesturi care ne-au impresionat, de exemplu, un tânăr în scaun cu rotile a donat 10 lei spunându-ne că şi noi l-am ajutat în iarnă, pe stradă, când i-am dat o pătură şi un ceai cald. Pentru transparenţă şi siguranţă, am adoptat o politică pe care am aplicat-o şi în acţiunile de voluntariat din străinătate. Am dat chitanţe şi pentru 50 de bani“, a mai spus Ionuţ Ursu.