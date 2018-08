FOTO Efectele încălzirii globale pe vârf de munte. Ce a constatat un român în timpul unei recente ascensiuni în Alpi

Vali Pricope, un tânăr din Neamţ pasionat de ascensiuni montane, a revenit zilele trecute dintr-o expediţie făcută în Alpi, împreună cu patru prieteni, ocazie cu care a ajuns pe mai multe vârfuri de peste 4.000 de metri, dar şi pe Mont Blanc, cel mai înalt pisc din Europa Occidentală (4810 m) şi al doilea de pe continent, după Elbrus (5642 m).





Acesta a fost însoţit în aventura de la începutul lunii august de Ionuţ Mazilu, Radu Acozmulesei, Marius Sîrbu şi Cătălin Aldea.

Pentru Vali Pricope, a fost a doua expediţie făcută pe Mont Blanc, după o primă experienţă avută în anul 2016, dar pe un alt traseu.

„Acum am mers pe Cosmic route, un traseu care pleacă de la refugiul Cosmic. Cel mai folosit traseu este cel care porneşte din Le Fayet, pe acolo am mers în urmă cu doi ani, pe la refugiul Gouter (3835 m). E greu acel traseu, dar pe unde am mers acum, în 2018, a fost mult mai tehnic, cu traversări peste multe crevase şi cu porţiuni unde am avut escaladă în perete de gheaţă“, a precizat Vali Pricope.

Revederea cu zona Alpilor i-a prilejuit tânărului noi descoperiri, atât în lanţul Monte Rosa, unde a urcat pe vârfurile de peste 4000 de metri Castor şi Naso del Liskamm, cât şi în noul traseu spre Mont Blanc.

Din fotografiile realizate acum se vede cum în traseul spre Mont Maudit (4465 m) s-a căscat o crevasă uriaşă, care în 2016 abia se distingea. Pentru a putea fi depăşită, custozii au montat o scară metalică, singurul loc ce permite traversarea pentru a continua traseul.

„Crevasele sunt mult mai mari acum faţă de cum erau în urmă cu doi ani. În alt doilea rând, temperaturile foarte mari pe care le-am resimţit pe Monterosa. Era atât de cald, încât mi-era foarte greu să respir. Era şi aerul foarte rarefiat, dar şi căldura nefiresc de mare. La 4200 de metri resimţeam 30 de grade“, povesteşte Vali Pricope.

2018 - crevasa a crescut în zona traseului (mijlocul fotografiei) Aceeaşi zonă în 2016 FOTO: Vali Pricope

În drumul spre Mont Blanc, românii au plecat noaptea de la refugiul Cosmic, pe la ora 2.00 şi au ajuns pe vârf pe 10 august, la ora 11.30.

„Noi citisem că traseul se face între 6 şi 7 ore, dar l-am făcut în 9 ore şi jumătate până pe vârf. În total am fost 19 persoane care am pornit de la cabană, iar trei americani s-au întors de la scara de deasupra crevasei. Alţi 3 germani - un ghid cu doi turişti, s-au întors şi ei din drumul spre Mont Blanc. Au mai fost şi doi spanioli care cred că au murit din relatările unor mexicani care văzuseră elicopterul care survola zona“, a mai precizat Vali Pricope.