FOTO Bebeluşul care a călătorit deja în zece ţări graţie proiectului mamei sale. „Am râs, am plâns, am crescut sănătos“

În cele 12 luni de viaţă, prin faţa ochilor Nataliei s-au arătat frumuseţile lumii. Fiica Mihaelei Noroc, artist fotograf care a cunoscut succesul mondial cu proiectul Atlasul Frumuseţii („The Atlas of Beauty”), Natalia este nedespărţită de mama ei, care continuă să călătorească pentru a surprinde cu aparatul foto chipurile luminoase ale femeilor din toate colţurile Globului.

„Am vizitat 10 ţări cu «Atlasul Frumuseţii», am plâns, am râs şi, cel mai important, am crescut sănătos. Să fii mamă e o imensă provocare. Şi să fii mamă, şi în acelaşi timp să călătoreşti şi să munceşti, e o şi mai mare provocare. Pe Natalia o hrănesc natural şi mă vrea permanent lângă ea. Se trezeşte mereu noaptea şi nu am mai dormit normal în ultimele 12 luni. Nu stă mai mult de 20 de minute în căruţ, pentru că îi place să o iau în braţe şi e tot mai grea”, şi-a descris experienţa Mihaela, la un an de când a născut-o pe micuţa Natalia.

Un paşaport folosit intens

Prima călătorie a fetiţei a fost un mini-tur al Transilvaniei în care mama copilei a povestit despre Atlasul Frumuseţii şi a semnat albume în cadrul evenimentelor organizate la Oradea si la Cluj. Se întâmpla în noiembrie 2018, pe când Natalia avea doar trei luni. În decembrie, Moş Crăciun i-a făcut cadou Nataliei paşaportul de călătorie.

Prima destinaţie a fost în Irlanda, în ianuarie 2019, iar de atunci, au urmat Portugalia, Spania, Maroc, Italia, Ungaria, Danemarca, Norvegia, Islanda, Canada şi Statele Unite ale Americii (septembrie 2019).

„Ca orice bebeluş, ea are nevoie de condiţii mai bune decât un adult, adică mai multă muncă pentru a strânge bani pentru călătorii. De ce tot acest efort? De ce să devii mamă, şi mai mult decât atât, de ce să continui să munceşti după ce naşti? Pentru că toate aceste zile, cu toate aceste provocări, sunt cele mai frumoase pe care le-am avut vreodată. Pentru că toate greutăţile le uit într-o clipă, atunci când ea îmi zâmbeşte. Pentru că în timp ce lucrez, îi pot ofer o ocazie de a descoperi lumea şi oamenii ei. Pentru că am un soţ minunat care acum călătoreşte cu mine şi cu care impart responsabilităţile, efortul şi fericirea de a creşte un copil”, mai nota Mihaela Noroc.

Natalia, în ziua când a împlinit vârsta de un an FOTO: Mihaela Noroc/Facebook