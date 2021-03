Fost stareţ, despre lesbiene şi gay: „Respect maxim toată comunitatea LGBT, este loc pentru toată lumea“

Hrisostom Filipescu are reţelele de socializare postări care intrigă FOTO Facebook

Hrisostom Filipescu, fostul stareţ de la Mănăstirea Maria Magdalena din Ţibucani, judeţul Neamţ are susţineri ciudate într-un filmuleţ pe care l-a postat pe YouTube vineri, 5 martie 2021.

În materialul video, unul în care afirma că maicile de la aşezămintele Văratec şi Miclăuşeni ar fi „mame surogat, purtătoare de copii pe sume de 15.000 - 25.000 euro la clinici din Turcia, Bucureşti şi Chişinău“ şi că el „luptă împotriva sistemului, împotriva abuzurilor din BOR“, mai susţine că are „respect maxim toată comunitatea LGBT“.

Postarea a fost făcută dintr-o maşină a Poliţiei, se pare că din Iaşi, în materialul video călugărul apărând în haine civile, cu mască de protecţie, cu ochelari de soare, susţinând că merge la o secţie pentru a da o declaraţie. De ce, nu a specificat.

După cum se ştie, LGBT este un acronim care se referă la colectivitatea lesbiană, gay, bisexuală sau transsexuală. Cu o zi înainte, joi, 4 martie, scria pe Facebook că nu suportă pedofilii şi zoofilii, că nu are gânduri de suicid, deşi „nu sunt vrednic şi sunt bolnav psihic“ şi că va pleca la Athos să se pocăiască, loc în care a mai fost după cum reiese din nişte fotografii de pe contul de socializare.

Din postările de pe Facebook şi YouTube se pare că Hrisostom Filipescu are probleme în ceea ce priveşte sănătatea psihică, după cum a declarat, pentru „Adevărul.ro“, Ciprian Sturzu, purtătorul de cuvând al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: „Nu băgaţi în seamă tot ce spune cineva cu o astfel de stare psihică. Acum de ajutor are nevoie. Şi de rugăciune, mai ales”.

Iată ce mai susţine Hrisostom Filipescu în film: „Şi acum mergem la secţie să dau declaraţie că sunt

foarte bine, treaba e bună şi de acum justiţia să îşi facă datoria. Dacă nu, o rog pe doamna Kovesi să se întoarcă de la Parlamentul European că se pare că avem multă treabă în ţară şi promit să îi stau

alături, nu doar să o spovedesc şi să îi citesc o rugăciune de binecuvântare, ci să o susţin şi să o mediatizez pe toate platformele de socializare“.

În continuare, îşi cere scuze pentru situaţia creată şi „mai ales pentru sminteală“ şi că pentru binele Bisericii, se „retrage“, îndemnând credincioşii să se iubească, să fie cuminţi. să se roage, să mulţumească lui Dumnezeu pentru ce au fiind convins că vom scăpa de pandemie şi de Covid. Apoi trece şi la chestiuni „politice“:

„Niciun partid politic nu are puterea să salveze România“

„Sus inima popor român. Generaţia nouă va schimba România. Pentru că monarhia salvează România. Niciun partid politic nu are puterea să salveze România. Respectul îl vom câştiga în Occident, în Europa, în State, în Asia, în Arabia Saudită, tot Orientul Mijlociu doar prin monarhie. Un monarh are o emblemă, un simbol, doar el are puterea şi nobleţea şi diplomaţia să mişte lucrurile şi să fie respectat, să nu fie schimbat din 4 în 4 ani cu noi reforme, cu orgolii personale, să intre în istorie şi mai ştiu eu ce alte minunăţii“.

Filmul se încheie şi cu alte considerente, despre justiţie, comunitatea LGBT, iubirea aproapelui sau iertarea necondiţionată: „M-au întrebat domnii poliţişti, tot respectul meu, de ce nu am deschis. Pentru că nu am încredere în justiţia română cu legile lui Tudorel Toader, n-am încredere în poliţie cu domnul Cioacă care a făcut ce a făcut. Îl respect maxim pe domnul Marian Godină, respect maxim toată comunitatea LGBT, este loc pentru toată lumea. Dumnezeu este iubire, este dragoste, ne-a dat o poruncă a iubirii, suntem pe Pământ să învăţăm să iubim, să iertăm necondiţionat, să ne ajutăm unii pe alţii, să ne dezvoltăm, să evoluăm, să ne purificăm, să ne desăvârşim, să dobândim pe Duhul Sfânt, să ne îndumnezeim, să ne mântuim. Restul sunt judecăţi omeneşti, limite, şi aşa mai departe“.

Fostul stareţ mulţumeşte medicilor psihiatri din Iaşi, care l-au monitorizat, dar şi obştii de la Mănăstirea Secu, acolo unde a fost ierodiacon cu ceva ani în urmă, Jandarmeriei, SMURD, Arafat, ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu şi prietenilor lui. Preotul - călugăr, doctorand în Neuroştiinţe la UMF Carol Davila din Bucureşti, este extrem de apreciat de credincioşii din Neamţ şi nu numai, postările sale despre religie, credinţă şi viaţa duhovnicească având sute de mii de distribuiri.

În 2018, Hrisostom Filipescu, a dispărut fără urmă de la mănăstirea din Neamţ, după ce avusese nişte opinii critice la adresa bisericii, iar la un moment credincioşii susţineau că ar fi fost sechestrat. A rapărut anul viitor, aflându-se că urmase un tratament medical în Germania.

