Explicaţiile unui medic din Neamţ acuzat că ar fi luat şpagă de la fiul unei paciente operate: „Probabil era totul aranjat...“

Abu Alika Abdalla, Şeful Secţiei Ortopedie, din cadrul Spitalului Roman susţine că este victima unei înscenări după ce a fost prins că lua mită de la aparţinătorul unui pacient.

La mijlocul acestei săptămâni, ofiţerii DGA – Serviciul Anticorupţie Neamţ anunţau că l-au surprins pe medic în timp ce primea de la fiul unei paciente pe care o operase suma de 500 de lei.

„În data de 24.09.2019, ca urmare a unei sesizări primite la Call-Center Anticorupţie a Direcţiei Generale Anticorupţie - 0800.806.806, ofiţeri de poliţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Neamţ, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, au organizat şi realizat prinderea în flagrant a unui medic, după ce a primit o sumă de bani de la aparţinătorul unui pacient, în urma unei intervenţii chirurgicale“, conform unui comunicat al DGA – Serviciul Judeţean Anticorupţie Neamţ.

Împotriva medicului a fost luată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, în acest timp interzicându-i-se să profeseze.

Abu Alika Abdalla susţine însă că el victimă, că nu are nici o vină şi că totul a fost o înscenare:

„A fost o înscenare făcută de fiul unei paciente care era pe drum de plecare. Singura discuţie a fost că am cerut să vină cineva din familie după amiază, când trebuia externată, să o ajute, pentru că am o singură infirmieră. Nu ştiu ce a înţeles băiatul sau ce a înţeles pacienta. Probabil era totul aranjat“, a declarat medicul pentru Realitatea Media.

Abu Alika Abdalla mai spune că nu a cerut bani fiului pacientei operate. Mai mult medicul declară că persoana respectivă i-ar fi plasat plicul într-un sertar al biroului, profitând de un moment de neatenţie:

„El a insistat pe hol să-mi dea plicul, am refuzat, a intrat după mine în cabinet. Scopul era să îi explic ce trebuie făcut după ce pleacă acasă. Nu i-am spus nimic, nu i-am cerut nimic, nu am condiţionat, nu am pretins, nu am făcut niciun semn... El a pus plicul în sertarul biroului meu, dar nu am văzut când a făcut asta. La un moment dat, am ieşit din birou, când m-am întors el nu mai era“, a mai precizat Abu Alika Abdalla. Medicul este de originie iordaniană, dar are cetăţenie română iar în ţara noastră are o carieră în domeniu de 20 de ani.

