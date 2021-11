Doar amintiri şi rugăciuni, la un an de la incendiul de la Spitalul din Piatra Neamţ. „Închid ochii şi te văd ultima oară. Eşti neputincios în faţa focului“

A trecut un an de la groaznicul incendiu care a distrus Secţia ATI de la Spitalul Judeţean Neamţ, zece persoane decedând în tragedia de pe 14 noiembrie 2020. Despre vinovăţii în acest sinistru caz nu s-a pomenit nimic concret de către anchetatori, iar în lipsa unor răspunsuri rudele celor arşi de vii au făcut parastase de pomenire.

Ieri, o slujbă a avut loc şi la biserica din curtea unităţii sanitare din Piatra Neamţ. După cum arată presa locală, la

ceremonia religioasă a participat şi medicul Cătălin Denciu, care era de gardă în seara fatidică. Şi el a fost o victimă, suferind arsuri grave în timp ce încerca să salveze pacienţii, pentru vindecare şi recuperare petrecând luni de zile la Spitalul Militar din Bruxelles.

Duminică, 14 noiembrie 2021, pe pagina de Facebook a Asociaţiei „Dăruieşte viaţă“ a fost postat un comentariu despre cele petrecute anul trecut. Organizaţia este cea care s-a implicat în construirea unui spital modular ATI în curtea unităţii sanitare din Piatra Neamţ, reuşind acest lucru cu donaţii private de la persoane fizice şi societăţi comerciale:

„1 an de la incendiul din Piatra Neamţ, când Secţia de Terapie Intensivă a spitalului judeţean a ars în totalitate. 10 oameni şi-au pierdut viaţa în acea noapte. Un spital judeţean a rămas fără inimă şi a funcţionat doar cu câteva paturi de terapie intensivă improvizate pe alte secţii. Ce s-a întâmplat de atunci până acum? Conform relatărilor media, mii de documente au fost ridicate de la spital. Peste 100 de audieri. 18 expertize medico-legale. 6 expertize genetice. 5 percheziţii informatice. Nicio concluzie“.

Pe contul de socializare al Asociaţiei „Dăruieşte viaţă“ se mai menţionează: „În 26 de săptămâni, am

construit Spitalul Modular ATI Piatra Neamţ, alături de 10.500 donatori şi 400 companii. Din septembrie, funcţionează la capacitate maximă. 176 de pacienţii în stare gravă au beneficiat

de îngrijire medicală la standarde europene, iar 38 de cadre medicale lucrează aici în condiţii de siguranţă“.

„După un an, nu realizez că tu nu mai exişti“

Printre cei care şi-au pierdut viaţa în tragedia de la Piatra Neamţ, a fost şi Militaru Mihai, în vârstă de 80 de ani, din Roman. Era socrul unui cunoscut politician, fost candidat la funcţia de primar, acum consilier local PMP, Sorin Dumitru Cazan. Şi familia acestuia a făcut cele creştineşti, la un an de la decesul bătrânului.

„A fost o zi de pomenire a unui om care ne-a fost atât de drag, socrul meu, Militaru Mihai. Dumnezeu să-l odihnească! A fost un om cu totul şi cu totul deosebit. Am făcut cele cuvenite la mormânt, împărţind câteva zeci de pachete. Apoi ne-am întors acasă, unde am făcut cu rudele apropiate o masă în familie“, a declarat, pentru Monitorul de Neamţ, Sorin Cazan.

Soţia acestuia, Daniela Cazan, fiica defunctului, a postat pe pagina de socializare un mesaj de aducere aminte a celui care a plecat la cele veşnice. Încă nu-i vine să creadă că tatăl său nu mai există şi este supărată pe sistemul medical, unul despre care spune că este corupt, în care empatia pare a fi dispărut:

„Viaţa tatălui meu a fost curmată în Spitalul Covid Piatra Neamt, sectia ATI, pur şi simplu din neglijenţă, din nepăsare, nu ştiu cum să o numesc, din cauza unor erori medicale ale unui sistem corupt, în care, uneori, cadrele medicale uită că şi ele sunt fiinţe umane, au familie şi copii. Închid ochii şi te văd pentru ultima oară. Eşti neputincios în faţa focului. Nu îmi dai voie să văd frica din ochii tăi“.

Nu vrea să îşi mai aducă aminte de clipele când a primit telefonul care anunţa decesul părintelui: „Atunci am simţit că viaţa mea nu mai are sens. Îmi pierdusem orice urmă de gândire raţională. Mi-e dor de tine, tata, în fiecare oră, în fiecare minut. Ai murit singur, perfect conştient, iar eu, după un an de la telefonul sinistru, care anunţa sec: «Alo, tatăl dumneavoastră...» nu realizez că tu nu mai exişti, că, pur şi simplu, ai încetat să mai fii“.

Ancheta în cazul incendiului de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ este în desfăşurare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, într-un recent comunicat anunţându-se că zece persoane au fost puse sub învinuire pentru diverse învinuiri, între ei fiind şi şase foşti manageri ai unităţii sanitare.

