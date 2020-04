Decizia revoltătoare a directoarei unui centru de transfuzii. A refuzat un aparat de recoltat plasmă care fusese donat

Judeţul Neamţ este unul unde numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 este mare, la fel ca şi cel al deceselor. Medicul Victoria Marin a refuzat aparatul fără să explice motivul şi să facă declaraţii presei.

Aparatul pentru recoltarea plasmei necesare tratării pacienţilor cu COVID-19 a fost donat de omul de afaceri Florin Hozoc, originar din Piatra Neamţ, care are o firmă în Bucureşti specializată în importul de medicamente pe bază de imunoglobulină.

Chiar Florin Hozoc a fost cel care a făcut public refuzul directoarei, precizând că aceasta ar fi motivat că aşa „are ordin“, fără însă a preciza de la cine anume, astfel că aparatul a rămas, deocamdată, în custodia Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

„Doamna de la Centrul de Transfuzii a refuzat instalarea şi a trebuit să lăsăm echipamentul la Spitalul Judeţean, în custodie. Doamna directoare a afirmat că refuză echipamentul pentru că are un ordin, fără să precizeze de unde. Noi am venit ieri (miercuri - n.red) la Piatra Neamţ, că trebuia să facem instalarea, dar nu s-a putut. Ne-am întors la Bucureşti, pentru că nu aveam unde ne caza, iar azi dimineaţă la 4.00 am plecat iar spre Piatra Neamţ, sperând că putem instala echipamentul. La ora 9.00, doamna nu era la birou, a spus că are o problemă personală de rezolvat, dar oricum nu ne lasă să facem instalarea. Deci în momentul de faţă, echipamentul este în cutie şi nu funcţionează, pentru că directoarea centrului refuză instalarea. «Am ordin clar», mi-a spus“, a declarat pentru mesagerul.ro Florin Hozoc.

„Aştept în scris justificarea de ce nu a fost primit“

Omul de afaceri a mai susţinut că „de la Institutul Naţional de Hematologie sigur nu are ordin“, întrucât a vorbit acolo, iar „Violeta Oancea a fost cea mai puternică susţinătoare a acestor echipamente sponsorizate, deci în niciun caz nu putea să dea un asemenea ordin“.

„Adevărul“ a încercat să obţină un punct de vedere de la medicul Victoria Marin, dar la numerele de telefon ale Centrului de Transfuzii Sanguine Neamţ nu a răspuns nimeni, unul dintre ele, deşi figurează ca aparţinând instituţiei, fiind nealocat.

Directorul Spitalului Judeţean Neamţ, Daniela Marcoci, a confirmat spusele afaceristului Florin Hozoc, spunând că şefa de la Centrul de transfuzii i-a spus că nu există posibiliatea ca aparatul să fie folosit acolo.

„Am luat aparatul în custodie şi aştept, în scris, justificarea de ce nu a fost primit. Noi, la spital, am identificat

posibili donatori, am identificat bolnavii care ar putea beneficia de tratament, am trimis la minister documentaţia ca secţia ATI să fie inclusă printre secţiile din ţară unde să se efectueze acest tratament şi

aşteptăm să ne lămurim unde-l vom instala“, a spus Marcoci.

Cunoscut opinei publice din România prin desele semnale de alarmă trase în ceea ce priveşte lipsa unei bănci de plasmă în ţară, Florin Hozoc este cel care face posibilă şi la noi tratarea bolnavilor infectaţi cu o tehnologie deja folosită în alte state după începerea pandemiei.

Specialist în sănătate şi directorul unei firme care importă imunoglobulina în România, el s-a implicat ca şi românii să aibă acces, începând din această lună, la tratamentul cu plasmă.

Pe lângă acestea, alte 14 aparate au ajuns la tot atâtea unităţi sanitare din România, pentru a fi folosite

timp de un an sau cât va fi nevoie până ce pandemia va fi trecut sau nu va mai constitui un mare pericol.

Ce presupune tratamentul cu plasmă

Florin Hozoc nu înţelege ce se petrece la Centrul de Transfuzii de la Piatra Neamţ. FOTO: adevarul.ro

Cum în cazul coronavirusului eforturile pentru crearea unui vaccin sau a unui medicament eficace nu au dat încă roade, fiecare ţară a recurs la diverse protocoale medicale de combatere. A dat rezultate medicaţia de tratare cu plasma recoltată din sângele unei persoane vindecate de coronavirus, care conţine anticorpii necesari tratării.

Această metodă a fost utilizată în China, apoi în Coreea de Sud, Statele Unite, Israel şi în multe state europene. Florin Hozoc era, săptămâna trecută, optimist în ceea ce priveşte data la care un pacient infectat cu coronavirus va fi tratat la unitatea sanitară din Piatra Neamţ.

„Sperăm ca atunci când va fi instalat, vineri (24 aprilie - n.red.) sau luni 27 aprilie - n.r.), să avem şi un prim donator. În două - trei zile se fac testările pentru a ne asigura că nu a fost recoltat şi virusul, ci doar anticorpii, iar, dacă testele sunt în regulă, atunci, după jumătatea săptămânii viitoare, am putea avea şi primul pacient tratat“, declara omul de afaceri.

Conform metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei, potenţialii donatori sunt selectaţi dintre pacienţii care au fost internaţi pentru Covid-19, vindecaţi şi externaţi. Donarea de plasmă, asemenea donării de sânge, este voluntară şi neremunerată, în vederea utilizării terapeutice.

Pentru selectarea pacienţilor vindecaţi, centrele de transfuzie vor încheia protocoale cu spitalele care tratează Covid-19 în vederea identificării potenţialilor donatori, cu respectarea regulilor naţionale şi ale UE de protecţie a datelor cu caracter personal, prin semnarea unui consimţământ.

Plasma se va administra doar bolnavilor critici infectaţi confirmaţi pozitiv prin metoda RT-PCR, cu vârsta de cel puţin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasmă convalescentă prin semnarea unui consimţământ. Şi pacienţii vindecaţi se pot adresa centrelor de transfuzie sanguină în vederea programării.