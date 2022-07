Cum a modificat războiul din Ucraina strategia unei firme de top din România. Produce „bijuterii“ unicat

Declanşarea războiului din Ucraina, în februarie anul acesta, a creat nebănuit de mari probleme economice la nivel european şiinternaţional, peste noapte survenind alte realităţi. Unele cărora „actorii“ din varii domenii au trebuit să le facă faţă, să caute soluţii de a se adapta, sau să se reorienteze funcţie de acestea.

Sancţiunile impuse Rusiei s-au repercutat şi la multe firme din România, printre care şi Compania Mecanică de Echipamente Speciale (COMES) Săvineşti. Societatea din Neamţ este lider pe piaţa naţională şi din Europa de Est în producţia de utilaje tehnologice sub presiuni pentru industria de petrol şi gaze, chimică, petrochimică şi energetică.

La începutul ostilităţilor din Ucraina, firma avea, pe lângă altele cu parteneri externi de pe mapamond, în derulare înţelegeri comerciale de milioane de euro cu Rusia, pe care, din motivele prezentate mai sus, a trebuit să le abandoneze.

Şi, în scurt timp după căderea pieţei ex-sovietice, managementul COMES a reuşit să semneze un prim contract important, partenerul fiind francez.

Valoarea este de circa 23 de milioane de euro, e valabil pe o perioadă de 2 ani, concernul din „Hexagon“ fiind printre liderii mondiali din petrol şi gaze. În cadrul contractului, firma din Neamţ va proiecta, executa şi testa utilaje (schimbătoare de căldură, fascicule tubulare, vase sub presiuni, coloane cu interioare de proces), cu greutăţi între 50 şi 200 de tone, cu lungimi de până la 50 de metri.

Ce a contat la adjudecarea contractului

„Clientul COMES este unul din cei mai importanţi contractori mondiali, obiectul contractului reprezentându-l proiectarea, fabricarea, testarea şi livrarea de echipamente. Calitatea, respectarea termenelor de livrare, flexibilitatea în fabricaţie, pregătirea specialiştilor, plus certificările internaţionale deţinute au constituit un atu în adjudecarea acestui contract“, a declarat Anton Măzărianu, director general COMES.

Anton Măzărianu, director general COMES Piatra Neamţ FOTO Dan Sofronia

Firma are asigurată producţia pe o perioadă mare de timp, executând sau urmând să realizeze utilaje pentru rafinării sau combinate chimice din Germania, Franţa, Belgia, Danemarca, Suedia, Egipt, Israel,

Serbia, Polonia, ţări din Orientul Mijlociu (Qatar, Emiratele Arabe, Iordania), dar şi pentru cele din România, OMV, Petromidia şi Petrotel.

În prezent, societatea se confruntă, la fel ca multe altele din ţară, cu o problemă specifică României acestor vremuri. Are peste două sute de angajaţi, oferă salarii cu mult peste medie şi ar mai avea nevoie de circa 80 de persoane (sudori, lăcătuşi, strungari, frezori, vopsitori, ingineri mecanici şi ingineri sudori). Îi găseşte greu, aşa că au fost aduşi muncitori din Nepal şi urmează să mai vină.

În acest an, COMES a conceput şi livrat către un partener extern o „bijuterie“, un utilaj petrolier agabaritic unicat, cel mai mare conceput în România. Greutatea lui era de 105 tone, lungimea de 22 de metri şi diametrul de trei metri. Era vorba de un schimbător de căldură, care a ajuns în portul Constanţa pe un imens trailer auto, de aici plecând, cu vaporul, către partenerul care l-a comandat.

