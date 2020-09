Cum a fost prins un agresor sexual de un poliţist aflat în timpul liber. „O doamnă era în stare de şoc“

Poate cuvintele sunt puţine pentru a reda trăirile unei femei aflate într-o situaţie limită, atunci când realizează că este pe cale să devină victima unui agresiuni de natură sexuală, iar mijloacele de apărare sunt extrem de reduse.

În această postură s-a aflat o femeie în vârstă de 51 de ani din Roman, judeţul Neamţ, care a fost atacată în apropierea locuinţei, într-o zonă mai retrasă a oraşului, de către un

tânăr de 19 de ani, apărut în calea sa ca din senin, la adăpostul întunericului.

Era în seara de 20 septembrie, salvarea femeii venind de la un poliţist aflat întâmplător în zonă, el nefiind în timpul orelor de serviciu.

Iulian Ungureanu, agent şef principal în cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Roman, tocmai ieşise din blocul în care locuieşte, îndreptându-se către un magazin din cartier, pentru a face nişte cumpărături.

A fost momentul în care a auzit strigătele de ajutor ale victimei, iar intervenţia sa a contribuit decisiv la identificarea şi prinderea unu infractor, dând dovadă de fler în modul cum a acţionat.

„În jurul orei 20.30, am ieşit din locuinţa dintr-un bloc aflat în spatele Cinematografului Unirea, cu scopul de a merge la magazin. În momentul în care ieşeam, am auzit ţipetele unei femei, care striga disperată după ajutor. Nu am sat pe gânduri şi am alergat în direcţia respectivă. Din cauză că era întuneric, la scara respectivă fiind şi un copac mare, n-am văzut de departe ce se întâmplă, doar am auzit strigătele disperate ale femeii“, poveşte întâmplarea poliţistul de la Transporturi.

Nu se ştie dacă infractorul s-a panicat de strigătele victimei sau dacă a observat că se apropie cineva, dar este cert că a renunţat la a mai agresa femeia, încecând să se facă nevăzut.

„Când m-am apropiat, am găsit la locul respectiv o doamnă care era în stare de şoc şi mă ruga disperată să o ajut, pentru că cineva a încercat să o violeze. I-am pus întrebările de rigoare şi mi

l-a descris pe cel în cauză în amănunt. Am ieşit în Bulevardul Roman Muşat, în faţa mea observând un tânăr, care avea un mers agitat“, mai relatează subofiţerul.

„Am evaluat situaţia şi mi-am zis că, poate, singur nu-l prindeam“

Având oarecum certitudinea că cel din faţa sa este principalul suspect, poliţistul a realizat că de unul singur poate eşua în tentativa de a-l prinde, aşa că s-a gândit să ceară ajutorul colegilor de la Poliţia

Roman, dar a continuat să-l urmărească pe tânăr, folosindu-se de maşina personală, probabil pentru a nu da de bănuit.

„Am evaluat situaţia şi mi-am zis că, poate, singur nu-l prindeam. Am solicitat ajutor, m-am urcat la volanul maşinii şi l-am urmărit, ajungându-l în dreptul Casei Sergiu Celibidache. Văzând că se deplasa spre primărie, am reuşit să-i barez calea în dreptul sediului. Imediat au ajuns şi colegii mei şi a urmat reţinerea“, a conchis Iulian Ungureanu.

Odată prins, Radu Narcis Căpriţă, a fost reţinut pentru 24 de ore, iar apoi a fost prezentat Judecătoriei Roman, solicitându-se luarea unei măsuri preventive pentru comiterea infracţiuni de agresiune sexuală. Iar magistraţii au decis doar arestul la domiciliu.

„S-a stabilit că tânărul a urmărit femeia în timp ce se deplasa pe o stradă, iar în apropierea locuinţei acesteia a acostat-o şi atins-o în zonele intime, totodată exercitând acte de natură sexuală în prezenţa ei. În momentul în care femeia a strigat după ajutor, un poliţist, aflat în timpul liber, a intervenit şi a solicitat sprijin (...), tânărul fiind imobilizat şi condus la sediu“, a comunicat Poliţia Neamţ.

Iulian Ungureanu este absolvent al Şcolii de Agenţi de Poliţie de la Câmpina, promoţia 1997 şi spune că în tinereţe visa să ajungă mecanic de locomotivă, a şi urmat un liceu de transpoturi feroviare, dar paşii l-au purtat spre o şcoală militară.

A fost repartizat la Poliţia Transporturi Roman, post în care de-a lungul carierei a participat la instrumenarea a tot felul de cauze: furturi din bagaje, tâlhării, furturi de cabluri de pe calea ferată, furturi din vagoane de marfă şi multe altele.