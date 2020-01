Coşmarul nesfârşit al doctoriţei căreia statul finlandez i-a luat copiii. Ce apel disperat a făcut fiul ei pe internet

Medicul din Piatra Neamţ continuă să îndure noi şi nedorite episoade. Cel mai recent s-a petrecut în aceste zile, după ce Mihai şi Maria, în vârstă de 14, respectiv 12 ani, au plecat dintr-un centru social al statului, au fost prinşi de poliţie şi internaţi la o clinică de psihiatrie, iar mama este anchetată.

Pe 19 ianuarie 2020, pe reţelele de socializare au apărut mesajele celor doi copii, care cer ajutor, spunând că s-au săturat de cele ce li se întâmplă, că vor să fie „scoşi din Finlanda“ şi doresc să aibă o viaţă normală.

„Eu sînt Mihai. Am fugit de la casa de copii pentru că mi-a fost frică. M-au sunat de la casa de copii când am fost la şcoală şi mi-au zis că vin să mă ia. Mi-a fost frică de faptul că mă vor duce undeva unde nu o să o mai văd pe mama mea. Vă rog să mă ajutaţi cumva, să mă scoateţi de aici, de la casa de copii şi poate şi din Finlanda, pentru că eu nu mai pot. Vreau la mama mea, vreau să am o viaţă normală şi vreau ca acei care mi-au făcut toate aceste lucruri să plătească“, transmite Mihai.

La fel de relevant este şi ceea ce spune sora sa: „Eu sunt Maria. Îmi este frică de faptul că, dacă merg înapoi la casa de copii, nu pot să o văd pe mama, nu pot să am o viaţă normală. Vreau acasă la mama“.

Din păcate, nenumăratele solicitări ale celor doi fraţi şi ale mamei n-au avut niciun ecou la autorităţile din Finlanda, iar la cele din România au determinat câteva palide luări de poziţie, fără niciun efect.

Singurii care au rezonat au fost români simpli, mitinguri de susţinere fiind organizate în oraşe din ţară în anii din urmă, diverse organizaţii neguvernamentale sau reprezentanţii bisericii.

Fuga din centru şi (re)anchetarea mamei

La sfârşitul anului trecut, Mihai şi Maria Smicală reuşeau să fugă din centrul social unde erau instituţionalizaţi. Au urmat câteva zile de „libertate“ despre care nu se ştie cum şi le-au petrecut, iar pe 15 ianuarie 2020, mama lor, Camelia Smicală, anunţa pe Facebook că au fost găsiţi de poliţişti, că vor fi duşi la o clinică psihiatrică şi că se teme că va fi arestată, în condiţiile în carepe 10 ianuarie fusese audiată de autorităţile judiciare finlandeze. Şi, posibil, să fie găsită vinovată de plecarea celor doi de la casa de copii. În urma anchetei, aceasta posta pe Facebook: „Nu mă pot apăra împotriva abuzurilor. Este mai rău decât în Coreea de Nord. Autorităţile finlandeze nu au niciun motiv legal pentru care au privat copiii de libertate timp de 5 ani şi pentru care i-au torturat psihic. Aşa că îmi fabrică acuzaţii şi se pregătesc să mă condamne, nevinovată, la fel cum au făcut în 2017, împotriva tuturor probelor şi fără drept de apel (deşi MAE afirmă că aş fi avut drept de apel, în realitate, toate instanţele superioare din Finlanda au refuzat judecarea apelului, deci am fost condamnată de către un singur judecător)“.

Despărţirea copiilor de mamă a survenit unei plângeri a fostului soţ, cetăţean finlandez, care susţinea că minorii nu au asigurate cele necesare unei vieţi normale.

Că fiul şi fiica susţin contrariul de câţiva ani nu este luat în considerare, românca fiind cea care pătimeşte. În plus, petiţiile în care arăta firea violentă a fostului bărbat, cu agresiuni şi asupra copiilor, nu au fost luate în seamă.

Amendă de 16.000 de euro şi condamnarea

În iulie 2019, Camelia Smicală avea parte de altă nouă „bucurie“, o amendă de 16.771 de euro. Motivul: şi-ar fi defăimat fosul soţ şi i-ar fi încălcat dreptul la viaţă privată.

Sancţiunea a determinat luări de poziţie în România, Alianţa pentru Demnitate Naţională deschizând un cont pentru donaţii, în care se preciza: „Noi ce facem, fraţilor: ne solidarizăm pe bune sau ne limităm la consolări exprimate pe Facebook? Reuşim să depăşim un pic postura de spectatori şi să facem din amenda Cameliei o amendă naţională, ce ziceţi? (...) Orice contribuţie este binevenită! Doamne ajută!“.

Cu doi ani înainte de acest episod, în 2017, medicul era condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a susţinut public că este victima unor abuzuri ale autorităţilor, fiind acuzată că s-a opus prin violenţă autorităţilor atunci când a fost despărţită de copii.

„Autorităţile finlandeze mă acuză că aş fi manipulat copiii împotriva tatălui, că agresiunea în familie nu ar fi existat şi că totul ar fi o scorneală de a mea. Cercetările s-au oprit aici deoarece eu nu am vrut bani ca şi compensaţii, ci am cerut protecţie şi pedepsirea vinovatului. Pentru că nu am cerut daune materiale, poliţia nu a cercetat agresiunea“, mai scria Camelia Smicală.

Aceasta a ales sã plece în Finlanda în 2005, după ce, din 1999, fusese medic la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe Neamţ. S-a căsătorit cu un cetăţean finlandez şi a născut doi copii, Maria şi Mihai.

Din cauza violenţei domestice la care era supusă a divorţat, iar reclamaţiile fostului partener s-au soldat cu instituţionalizarea copiilor. O întrebare la care autorităţile finlandeze nu au răspuns este următoarea: de ce copiii nu au fost încredinţaţi tatălui?