Cine e fetiţa de 10 ani care a impresionat la „Chefi la cuţite“. Din ce se prepară originalul „Reactor de chicken“

Juraţii de la Chefi la cuţite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu, au avut parte de o surpriză la emisiunea difuzată de Antena 1 marţi seară, 30 martie 2021, protagonistă fiind Aylin Cozma, o fetiţă de 10 ani, din Târgu Neamţ. A prezentat o reţetă inventată chiar de ea, pe care acasă o pregătea în trei ore, dar acum a reuşit să o facă în doar o oră.

Nemţeanca, care a impresionat şi prin dezinvoltura cu care a vorbit, a scos carnea de pe pulpele de pui crispy, a combinat-o cu piure de cartofi, mozzarella şi parmezan,

compoziţia a pus-o înapoi pe oase, a tăvălit-o prin pesmet şi a ieşit o minunăţie.

„Ar putea fi primul Reactor de chicken“, a comentat chef

Cătălin Scărlătescu, care a fost completat de chef Florin Dumitrescu: „Ăsta e puiul perfect. Vine şi cu proteină, şi cu garnitură, este gata tot“. De altfel, înainte ca bucătarul să intre în scenă „arbitrii“ nu se aşteptau să aibă de-a face cu o fetiţă de 10 ani într-o asemenea postură.

Credeau că este vorba despre vreun student, pornind de la ipoteza că este un preparat simpu, nişte carne dată prin pesmet şi prăjită, lucru care se face extrem de uşor, iar apoi că e ideea unui inginer, care lucrează în domeniul proiectării, de unde şi ideea de a face ceva deosebit. După cum s-a văzut apoi în emisiune, una care a ajuns la ediţia a XV-a, s-au înşelat.

În dialogul avut cu prezentatoarea show-ului, Gina Pistol, Aylin Cozma a dezvăluit că visul ei este să devină chef bucătar, lucru confirmat şi de tatăl său, Alin, că a venit la emisiunea din care nu pierde nici un episod pentru a demonstra că şi un copil are vocaţie pentru „bucătărie“, gătind foarte bine.

„Eu ţin cu Bontea. Scărlătescu e mai fioros“

Răspunzându-i Ginei Pistol, fetiţa a susţinut că viaţa la 10 ani este destul de grea, că pasiunea pentru gătit a căpătat-o de la mama ei şi că are multe idei: „Este grea un pic viaţa la 10 ani. Şcoală, multe teme, dar este bine.Vreau să mă fac chef bucătar când voi fi mare, încerc. Am venit la emisiune ca să arăt căşi un copil poate găti bine, pentru că aşa cum dragostea n-are vârstă, nici bucătăria n-are vârstă. Îmi vin multe chestii în cap, le încerc şi îmi ies. Mai stăteam pe lângă mama când gătea, când făcea tiramisu, mai gustam din compoziţii, băteam ouăle... Uneori îmi spunea: «gata, du-te la joacă», dar n-o ascultam“.

Micul bucătar a mai dezvăluit că în familie şi tatăl găteşte, dar e mai sofisticat: „Şi tata găteşte, dar e mai sofisticat, face tot felul de nebunii. Şi zic în mintea mea, fără să-i spun: «Da, găteşte bine! Arată ca un şef bucătar»“. Acum am emoţii. Nu e seară să nu mă uit la Chefi la cuţite, nu pierd nimic din ea. Eu ţin cu Bontea, de când era la Asia Expres (fetiţa se referă la participarea maestrului bucătar la show-ul difuzat tot de Antena 1 - n.red.). Scărlătescu e mai fioros. Acum mă rog să am şi eu trei cuţite, sau măcar două...“.

A urmat apoi intrarea în scenă a micuţului bucător, surpriza juraţilor fiind evidentă când au văzut cine a

realizat preparatul din care tocmai gustaseră, unul despre care au comentat în fel şi chip în timp ce descopereau ingredientele din care era făcut, dându-şi cu părerea că autorul e student sau inginer. După jurizare, Aylin Cozma a primit două cuţite de la chefi, având astfel şansa de a participa la următoarea etapă a emisiunii.

La final, chef Florin Dumitrescu le-a recomandat ceva părinţilor fetiţei: „Le-aş da un sfat părinţilor. Să înregistreze la OSIM preparatul. Dacă i-a venit ideea la zece ani, cine ştie ce mai inventează. Peste cinci ani poate să-şi deschidă o rulotă, să vândă“.