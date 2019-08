Cele mai mari paradoxuri din legile lui Murphy: Un om cu un ceas ştie cât e ora. Unul cu două, nu e niciodată sigur

Inginer la Institutul de Tehnologie al United States Air Force, Ed Murphy lucra în anul 1949 la baza Forţelor Aeriene Edwards din Murdoc, California, la un proiect privind glisierele de lansare a rachetelor.

Enervat de proasta funcţionare a unei curele de transmisie, Murphy a exclamat referindu-se la tehnicianul care a îmbinat greşit capetele benzii: „Dacă e vreo posibilitate să o facă prost, o va face!” („If there is any way to do it wrong, he will”)

Legea lui Murphy a fost răspândită rapid şi a devenit celebră în toată lumea, iar de-a lungul timpului s-au adăugat o serie de alte „legi”, formând aşa-numita murphologie.

Vă prezentăm o serie de dintre cele mai amuzante astfel de „legi”:

Legea lui Klipstein

„Orice sârmă tăiată la lungimea potrivită va fi prea scurtă”

Legea lui Jensen

„Câştigi sau pierzi, tot pierzi”

Legea lui Segal

„Un om cu un ceas ştie cât e ora. Unul cu două ceasuri nu e niciodată sigur”

Legea libertăţii:

„Când crezi că eşti liber cu adevărat, înseamnă că nu mai există nici o scăpare”

Teorema lui Laing, Ronald D.

„Dacă nu ştiu, atunci mi se pare că ştiu”

Legea lui Matsch

„E mai bine să ai un sfârşit rău decât rele fără sfârşit”

Legea lui Milksch

„Dacă o sfoară are un capăt, atunci mai are unul”

Legea lui Meyer

„Este o problemă să faci lucrurile să fie complicate, dar e foarte complicat să le faci simple”

Principiul lui Kazar:

„Dacă e să mori îngheţat, e bine să-ţi păstrezi sângele rece”

Maxima lui Montagu

„Ideea este să mori tânăr, dar cât mai târziu posibil”

Axioma lui O'Toole

„Un copil nu e suficient, dar doi sunt prea mulţi”

Legea lui Peter

„Neaşteptatul se produce întotdeauna”

