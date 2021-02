Cea mai sexy şoferiţă de TIR din ţară, despre „patrioţi“ şi diaspora. „Ne sfâşiem între noi spre satisfacţia celor care ne vor dezbinaţi”

Diana Stoian, o tânără de 26 de ani, din comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ, a fost votată, anul trecut, cea mai sexy şofetiţă de TIR, apărând pe prima pagină a unui calendar cu femei care conduc mastodonţi pe roţi.

Este pasionată de ceea ce face şi a creat o pagină pe Facebook, „Trucker girls“, „pentru a ajuta pe cât posibil şi a încuraja atât şoferiţele profesioniste, cât şi pe cele aspirante la această grea meserie, dar şi pentru a le arăta celor care nu sunt în domeniul transportului dedesubturile acestei lumi“.

Diana este absolventă a unei şcoli postliceale sanitare, dar hazardul a făcut să practice altă meserie, una despre care se spune că nu ar fi la îndemâna reprezentantelor sexului frumos. Ea, dar şi alte nenumărate colege demonstrază contrariul, transportând mărfuri prin toată Europa.

Periodic, îşi rupe din timpul alocat familiei sau din cel liber aferent pauzelor din timpul serviciului şi postează diverse opinii pe „Trucker girls“, printre ultimele fiind cea intitulată „România sfâşiată“, în care vorbeşte despre Diaspora, Ce este Diaspora? Cine sunt diasporenii?. Comentariul Dianei Stoian Catrinoi are la bază tema românilor din străinătate, pe seama cărora în mediul online au fost, în ultimii ani, ample dezbateri, pro sau contra, unele pornite chiar din mediul politic şi vădit cu scop populist sau manipulator.

„În ultima vreme, în mediul online se dezbat foarte aprins subiecte legate de Diaspora. Ce este Diaspora? Cine sunt diasporenii? Invariabil, patrioţii rămaşi în România vin la atac cu epitete jignitoare, cu argumente fanteziste, cu injurii la adresa interlocutorului din Diaspora. Nu mai există dialog calm, nu mai există răbdare să asculte cineva şi alte argumente. Pare că cei rămaşi în ţară şi-au pus pecetea #Rezist pe frunte“, scrie şoferiţa din Neamţ.

Şi continuă: „Ei sunt cei care rezistă la dezinformarea mediatică. Ei sunt cei care rezistă şi ţin piept sistemului sanitar. Ei sunt cei care luptă cu birocraţia. Ei sunt cei care acceptă (rezistă) la şpaga la nivel naţional. Ei sunt cei care acceptă toate taxele legale şi ilegale din sistemul de învăţământ. Ei sunt cei care rezistă când văd incultura la nivel înalt“.

„Noi suntem cei care nu acceptăm epitete de genul: «curve», «hoţi», «pleav㻓

În continuare, Diana Stoian dă câteva răspunsuri la întrebarea „Cine suntem noi?“, Diaspora, diasporenii: „Noi suntem cei care nu am vrut să mai acceptam toate astea, noi nu #Rezistăm. Noi suntem cei care am înţeles că se poate trăi şi altfel. Noi suntem cei care am înţeles că birocraţii sunt în slujba cetăţeanului, nu invers. Noi suntem cei care vrem să fim trataţi omeneşte. Noi suntem cei care nu acceptăm epitete de genul: «curve», «hoţi», «pleavă», etc“.

Asistenta medicală ajunsă şofer de TIR prin Europa consideră că cel mai grav lucru este că nu mai există cale de dialog, pare că cei rămaşi şi cei plecaţi sunt două tabere rivale, angajate într-un război virtual, care se desfăşoară pe site-urile de socializare, uitându-se că suntem fraţi, născuţi pe aceeaşi

glie, că am uitat să ne zâmbim unul altuia, crispati, la pândă, aşteptând ca celălalt să greşească.

Constatările semnatarei postării sunt destul de sumbre: „Am uitat să fim oameni. Am uitat că suntem Români. Ne sfâşiem între noi oriunde ne întâlnim în mediul online, spre marea satisfactie a celor care ne vor dezbinaţi. Urmând dictonul latin «Divide et impera», ne-au dezbinat în interese de nimeni încă înţelese. Când vom înţelege, şi unii şi alţii din cele două tabere, am neagra presimţire că va fi prea târziu. Mult prea târziu“.

Diana Stoian încheie cele scrise pe Facebook spunând că cineva a avut geniala idee de a numi Diaspora judeţul 43: „Da, suntem al 43-lea judeţ al României, un pic mai mare, un pic mai împrăştiaţi prin lume, cu o populaţie cam de două ori mai mare ca a oraşului Bucuresti. Un lucru ne uneşte totuşi cu cei rămaşi acasă. Suntem Români“.

Diana Stoian a fost votată cea mai frumoasă şoferiţă de TIR după ce Ilie Matei, care a a creat o pagină

dedicată şoferilor profesionişti din România, „Omul Şoselelor“, a iniţiat un inedit concurs pe Facebook, invitând pe cei care-l urmăresc să-şi exprime părerea.

Câştigătoarea sufragiului conduce camioane de mare tonaj de patru ani şi are la„bord“ aproape 900.000 de kilometri parcurşi. Nu a fost pasionată de mică de şoferie sau camioane, meseria „furând-o“ de la cel ce avea să-i devină soţ, şi el conducător auto pe camioane de mare tonaj.

