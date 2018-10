Cătălin Moroşanu, boicotat de propriii colegi de partid pentru meciul de retragere. „Am căzut victimă în răfuiala dintre două tabere liberale“

Gala Dynamite Fighting Show, programată pentru data de 19 octombrie, la Sala Polivalentă din Piatra Neamţ stârneşte patimi şi răscoleşte orgolii aprinse. Cu o săptămână înainte de evenimentul construit ca o etapă a retragerii sale din activitate, luptătorul poreclit „Moartea din Carpaţi“ nu are încă certitudinea sprijinului financiar din bugetul judeţului Neamţ.

S-a ajuns aici după ce în două şedinţe de Consiliu Judeţean (CJ) Neamţ, nu a fost aprobat proiectul prin care se cerea alocarea sumei de 156.000 de lei Direcţiei de Sport şi Tineret, pentru organizarea galei. Cei care s-au opus alocării banilor au fost chiar consilierii judeţeni PNL, colegi de partid cu Moroşanu.

„Consilierii judeţeni PNL nu vor gira, prin votul lor, hotărâri prin care nu se urmăreşte interesul nemţenilor. Considerăm că sunt lucruri mai importante de făcut pentru judeţ, care au nevoie de finanţare, fără a fi aruncate sume enorme pe un eveniment de promovare a turismului nemţean. Suntem de acord că e nevoie şi de promovarea turismului, însă legat de gala sportivă nu au fost oferite explicaţii transparente cu privire la banii ce urmează a fi cheltuiţi. Nu vom gira prin votul nostru blaturile şi înţelegerile oculte ale unor penelişti cu pesedişti“, şi-au explicat poziţia consilierii liberali.

După această reacţie, Cătălin Moroşanu (care deţine funcţia de secretar general PNL pe zona Moldova) a declarat că nu va abandona evenimentul pentru care a muncit în ultimele zile, şi l-a promovat.

„În nici un caz gala de la Piatra Neamţ nu poate fi amânată, în condiţiile în care ea este deja stabilită şi s-a făcut mediatizarea. Vrând-nevrând va trebui să organizez această gală. Am contactat sportivii, le-am luat biletele de avion cu care se deplasează în România“, a spus Moroşanu pentru Monitorul de Neamţ. Luptătorul ieşean a mai adăugat că este dezamăgit că a devenit victimă într-un război politic între colegii liberali.

„Ce m-a deranjat e faptul că nu am crezut niciodată că voi ajunge zilele astea ca pesediştii să voteze proiectul şi colegii mei de partid, liberalii, să boicoteze această gală. Cu sau fără suma pe care trebuie s-o primesc de la Consiliul Judeţean Neamţ, gala trebuie organizată, indiferent ce se întâmplă. Am făcut trei clipuri de excepţie prin care am promovat judeţul Neamţ. E păcat că atunci când vrei să faci ceva de nivel naţional, cu impact media, se întâmplă aşa ceva. E clar că au fost ordine de sus, să nu se voteze acest proiect. Sunt foarte, foarte dezamăgit de ceea ce se întâmplă, când acest lucru vine tocmai de la colegii mei de partid“, a mai precizat Cătălin Moroşanu.

La gala Dynamite Fighting Show, unde atracţia o reprezintă lupta lui Moroşanu cu luptătorul Mehmet Oze, zis „Sultanul“, s-au vândut deja 2000 de bilete la V.I.P. În cadrul evenimentului vor mai lupta românii Andrei Stoica („Mister KO”) Bogdan Năstase, Sebastian Cozmâncă, Alexandru Radnev, Valentin Bordianu şi Claudiu Istrate.