Câştigul unui patron de la Izvorul Muntelui care adăposteşte refugiaţi ucraineni: „Zâmbete şi îmbrăţişări“

Silviu Bogdan Ardeleanu este proprietarul unei pensiuni,

„Cabanele de Furcitură“, în apropiere de Bicaz, la Izvorul Muntelui, la poalele Ceahlăului, iar de când a început criza refugiaţilor din Ucraina a pus-o la dispoziţia acestora. Până acum a adăpostit peste 50 de persoane, în special femei şi copii.





Când a izbucnit războiul, Ardeleanu se pregătea de începerea sezonului turistic, dar a renunţat când a văzut dramele refugiaţilor.





„Acum câtva timp, începusem să postez că ne pregătim să începem sezonul turistic la Izvorul Muntelui, 3 cabane, 12 camere, ciubăr, saună, cai, ponei etc. Azi-noapte (25 februarie 2022 - n.red.) nu m-am putut odihni din cauza imaginilor cu refugiaţi. Nu putem sta nepăsători; am discutat cu soţia şi am luat de comun şi întru totul de acord o decizie. Spunem pas turiştilor. De luni (28 februarie - n.red.) ne

deschidem uşile refugiaţilor cu copii“, spune Silviu Ardeleanu.

El îi îndemna pe cei care ştiu sau întâlnesc refugiaţi din Ucraina cu copii să-i direcţioneze către ei, la Izvoru Muntelui, cu menţiunea că până la sfârşitul războiului le oferă cazare gratis şi mâncare - cât dă Dumnezeu şi cât îi vor ţine buzunarele. A dat şi un număr de contact, 0738/919.878, cu răgămintea să nu i se transmită mesaje de laudă, ci strict dacă ştiu cazuri de refugiaţi.

În zonă s-a aflat despre gestul altruist pe care l-a făcut familia Ardeleanu şi nu puţini au fost cei care i-au sprijinit, aducând fel de fel de ajutoare, în special alimente şi tot ceea ce este nevoie în astfel de situaţii. Numai că şi-au făcut apariţia şi cârcotaşii, pe reţelele de socializare apărând comentarii răutăcioase. La o astfel de postare, în care autorul întreba oare cât câştigă de pe urma refugiaţilor, Silviu Ardeleanu a reacţionat, explicând ce dividende obţine.

Numai şi numai „beneficii“

„E normal, ce aşteptări să am, atâta timp cât eu însumi mustesc a răutate?!? Un comentariu m-a marcat. Un domn din Bicaz a întrebat cât câştig. Iniţial nu am realizat, dar dânsul se referea la cât câştig din treaba cu refugiaţii. I-am dat «block» după ce a primit câteva zeci de comentarii pe măsură, însă aş fi vrut să vadă ce scriu acum“, a notat, pe contul de Facebook, proprietarul pensiunii.

Şi iată care-s câştigurile. Afirmă că s-a expus unor riscuri, pentru că a existat posibiliatea ca nu toţi

refugiaţii să fie oameni cinstiţi, dar nu a fost cazul.





Alt „beneficiu“ este că a renunţat la turişti pe o perioadă nedeterminată, până când oaspeţii îşi vor găsi drumul sau liniştea, iar pe angajaţi îi plăteşte acum din buzunarul propriu, nu din profitul pensiunii. Apoi, zi şi noapte sunt alături de refugiaţi, iar la 3-4 zile le pregătesc câte o masă.

În rest, ucrainenii îşi gătesc singuri, cu alimentele puse la dispoziţiei de familia Ardeleanu şi cunoscuţii lor. Centrala merge 24 de ore din 24, fiind alimentată cu lemne o dată la două ore. Iar la Izvorul Muntelui, la poalele Ceahlăului, în această perioadă nu-i cald deloc.

Copiii sunt angrenaţi în diverse activităţi reacreative, pentru a mai uita de coşmarul din ţara lor FOTO Facebook Copiii sunt angrenaţi în diverse activităţi reacreative, pentru a mai uita de coşmarul din ţara lor FOTO Facebook

Silviu Ardeleanu detaliază şi despre cum se implică în „viaţa“ oaspeţilor: „Încercăm să îi mai animăm. Unele femei plâng în fiecare zi de dorul soţilor. Scoatem copiii la sanie, îi plimbăm cu trăsura, cu ATV-ul, îi aducem la noi în living să se joace cu jucării, îi ducem la cai, să călărească. Unii au nişte nevoi speciale şi încercăm să îi ajutăm. Unii sunt supăraţi de cinci zile continuu. E normal la ce e în ţara lor. Am avut şi o onomastică a unui băiat ucrainean, pregătind tort, şampanie şi toate cele. Le-am făcut şi un program artistic la chitară, cu ajutorul unor prieteni“.

„Cum să renunţ la aşa câştig?“

Un episod nefericit a fost atunci când o viroză a afectat copiii refugiaţilor, proprietarul pensiunii gândindu-se că şi băieţii lui, gemeni, se vor îmbolnăvi. A vrut să renunţe, dar soţia, Ionela, I-a liniştit, spunându-i: „Ne-am asumat şi mergem până la capăt“. Iar inevitabilul s-a produs. Gemenii şi soţia au avut o enterocolită severă, toţi membrii familiei fiind internaţi actualmente în spital. Dar au trecut şi peste asta.

Silviu Ardeleanu şi-a amintit că cineva i-a spus că statul va plăti pe cei care au primit şi cazat refugiaţi. Deşi face totul altruist în ceea ce îi priveşte pe ucrainenii fugiţi din calea războiului, spune că nu va refuza ajutorul despre care se tot vorbeşte. Banii, dacă vor veni, nu îi va folosi în interes propriu, ci îi

va dona pentru un proiect la care ţine mult.

Refugiaţii ucraineni, luând masa la pensiunea de la Izvorul Muntelui FOTO Facebook

„Noi facem totul pro bono pentru aceşti oameni. Însă eu nu am să refuz banii. Cu toate că nu cred, dacă se va adeveri şi statul va plăti pentru refugiaţi, eu am să îi iau banii (...) Îi voi lua şi îi voi dona pe toţi pentru proiectul Terenul Multisport din Bicaz. Măcar de o vopsea să fie. Abia aştept să ieşim (din spital - n.red.) şi să mă întorc acasă. Acolo, zi de zi primesc dividente în zâmbete, îmbrăţişări şi cuvinte. Cum să renunţ la aşa câştig?“, destăinuie Ardeleanu.

