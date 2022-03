Cascadorie nedorită pe şosea. De ce a fugit şoferul fără să îi pese de bătrânul pe care l-a accidentat

Cadrele Biroului Rutier de la Poliţia Piatra Neamţ au fost sesizate astăzi, în jurul orei 15.30, cu privire la producerea unui accident rutier. În apelul dat la numărul unic de urgenţă 112 se mai precizacă şoferul implicat în nedoritul incident a părăsit locul faptei.

Din primele cercetări efectuate de oamenii legii a reieşit că, în timp ce un conducător auto era la volanul unei maşini, în localitatea Girov, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Autoturismul a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat într-un şanţ, în faţa unei case.

În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea unui bărbat,

în vârstă de 70 de ani, pasager în autovehicul. Imediat după

producerea evenimentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul accidentului. A fost identificat în scurt timp, aflându-se şi motivul pentru care a dat bir cu fugiţii.

„În urma investigaţiilor efectuate cu operativitate, cadrele Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au reuşit identificarea celui în cauză, un tânăr, în vârstă de 18 de ani,

din comuna Girov. Totodată, verificările efectuate de poliţişti au relevat faptul că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule“, a transmis Poliţia Neamţ.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără

încuviinţare, în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care a avut loc evenimentul rutier. Tânărul nesăbuit riscă o condamnare penală, lucru demonstrat de „păţaniile“ altor trei şoferi nemţeni. Pe data de 24 martie 2022, ei au fost conduşi la Penitenciarul Bacău, pentru executarea unor pedepse privative de libertate, toţi fiind condamnaţi pentru infracţiuni la regimul rutier.

Un bărbat din Dumbrava Roşie are de executat patru ani de detenţie, iar altul, de 54 de ani, din comuna Bahna, un an pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Cel de-al treilea, un tânăr, de 24 de ani, din Roman, primise o pedeapsă privativă de libertate de un an de închisoare, pentru săvârşirea de infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis.

Vă mai recomandăm să citiţi: