Apelul disperat din Finlanda al unui copil cu mamă româncă: „Vă cer ajutorul! Acum e momentul să faceţi ceva!“

Camelia Smicală, medic român care trăieşte în Finlanda o dramă după ce a fost despărţită de cei doi copii (un băiat şi o fată, minori), preluaţi de serviciile sociale, este extrem de îngrijorată după ce fiul ei, Mihail (13 ani), a lansat un apel de ajutor.

Conform unui mesaj trimis de Mihail, acesta urma să fie dus cu forţa în Estonia, după ce i s-a făcut paşaportul necesar călătoriei. Fără prea multe detalii, femeia a aflat că băiatul ar urma să meargă într-o excursie, cu plecarea din Finlanda, miercuri dimineaţă, 12 iunie.

„Vreau să spun că vă cer ajutorul! Nu am încredere în justiţie. Doar trag de timp. Acum e momentul să faceţi ceva! Eu am cerut timp de 10 ani voie să merg în România la bunica şi la bunicul şi nu mi-au dat voie. Şi peste noapte, deodată, mi-au făcut paşaport şi mă trimit în Estonia. M-au ameninţat că, dacă nu merg, mă bagă în celula de criză“, este mesajul scris în finlandeză de Mihail, tradus de mama sa în limba română şi distribuit pe reţelele de socializare.

În acelaşi mesaj, băiatul se plânge de tratamentul aplicat de serviciul social care îl are în grijă:

„Nu am încredere nici în serviciul social pentru că ne-au făcut doar rău. Nu am încredere nici să vorbesc cu vreun psiholog pentru că mi-e frică că îmi vor face rău, aşa cum ne-au făcut cei de la TAYS (Spitalul Universitar din Tampere). M-au despărţit şi de sora mea mai mică şi m-au acuzat în faţă că nu pot fi împreună cu ea deoarece îi fac rău. Am nevoie de ajutor! Mihai“.

Camelia Smicală explică de ce băiatul ei a scris mesajul în finlandeză:

„De când i-au luat de acasă şi fac săptămânal ore de limba română cu profesoara susţinută de către ambasadă, copiii nu mai ştiu să scrie româneşte. 3 ani de cursuri intensive de limba română...“, spune femeia care a menţionat că nu este sprijinită de Ambasada României în Finlanda pentru a putea veni cu cei doi copii la Piatra Neamţ, unde trăiesc bunicii lor.

„Ambasada României ne-a refuzat azil, a refuzat repatrierea şi a refuzat să ne facă acte pentru a ne putea întoarce acasă.La ordinele MAE desigur. Mihai a cerut ajutor public.Se pare însă că este prea târziu...“, mai susţine mama copiilor.

Camelia Smicală şi cei trei copii: Maria (prima din stânga). Mihai şi Andreea FOTO: Facebook/Camelia Smicală

Luptă de patru ani pentru propriii copii

Viaţa Cameliei Smicală, o femeie de 47 de ani, din Piatra Neamţ, a devenit un calvar la scurt timp după ce, în 2005, s-a mutat în Finlanda împreună cu fiica sa Andreea, atunci în vârstă de 4 ani, un copil rezultat din căsătoria anterioară. Camelia este absolventă a Facultăţii de Medicină din Iaşi şi, înainte de a lua decizia de a pleca din ţară, avea o experinţă de şase ani la Unitatea de Primre a Urgenţelor a Spitalului Judeţean Neamţ.

„Am plecat din România pentru a mă căsători cu un cetăţean finlandez care mi-a promis marea cu sarea, şi nu din cauza condiţiilor din România. Am fost şi sunt în continuare un român adevărat, mândră de originile mele“, spunea femeia.

Aşteptările Cameliei au fost repede spulberate după ce soţul finlandez şi familia acestuia au început să le umilească pe ea şi pe fiica ei. Femeia a sperat că venirea pe lume a copilului rezultat din căsătoria cu soţul finlandez ar fi putut să aducă liniştea în familie, dar presiunile psihice la care a fost supusă au făcut-o ca în ianuarie 2006 să nască prematur, cu două luni înainte de termen, pe Mihail.

În ianuarie 2007, Camelia a născut-o pe Maria. Bucuria a acoperit scenele de violenţă la care femeia era supusă de către soţul finlandez atât în timpul sarcinii, cât şi după ce a venit pe lume fetiţa. În urma unui astfel de episod, din iulie 2007, copiii ar fi fost agresaţi, iar Camelia ar fi fost strânsă de gât de către soţul furios.

Calvarul a continuat timp de opt ani, iar pe 15 mai 2015, fostul soţ (Camelia divorţase între timp) a obţinut de la judecătoria Tampere custodia totală a copiilor pe baza declaraţiilor sale cum că femeia ar plănui să fugă în România cu cei mici, hotărâre dată fără proces şi fără ca mama să fie ascultată sau înştiinţată.

A doua zi, trei executori judecătoreşti şi două reprezentante de la Protectia Copilului au venit să-i ia pe cei doi copii, Mihail şi Maria, spunându-i femeii că îi duc să se întâlnească cu tatăl lor. Au urmat scene abrutizante pentru copiii care au fost agresaţi de către executori.

„Prima reacţie a fost să-i iau în braţe şi să-i apăr cu corpul meu. Aşa mi-au fost rupte coastele. Andreea a sunat la poliţie. La venirea poliţiei, executorii judecătoreşti au înhăţat copiii, i-au urcat în maşina socialului şi au dispărut. Abia dupa ce copiii au fost răpiţi, socialul a făcut decizia de preluare a copiilor în plasament“.

Ulterior, statul finlandez i-a luat în custodie pe cei doi minori, în urma altui proces în instanţă, după ce a constatat că tatăl copiilor nu se îngrijeşte de ei şi nu le putea asigura traiul necesar.

care se luptă să-şi recupereze cei doi copii luaţi în custodie de statul finlandez. Cazul Cameliei Smicală a sensibilizat români din Diaspora, dar şi din ţară. Pe 7 iulie 2018, la Piatra Neamţ şi în alte oraşe din ţară (Arad, Cluj, Iaşi), dar şi în străinătate, la Madrid şi Berlin (la sediile ambasadelor României din Spania şi Germania) au avut loc simultan, astfel de mitinguri de susţinere a femeiicare se luptă să-şi recupereze cei doi copii luaţi în custodie de statul finlandez.

