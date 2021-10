Ţinut de poveste din România, din nou într-un top mondial. Care sunt atu-urile

Singura zonă de ecoturism din România, care este inclusă şi-n 2021, pentru al cincilea an consecutiv, în Top 100 Destinaţii Sustenabile la nivel mondial este Ţinutul Zimbrului din Neamţ. Anunţul a fost făcut la începutul acestei luni, în cadrul manifestării Global Green Destinations Days fiind publicată lista nominalizaţilor.

Arealul a făcut parte din destinaţiile incluse în Categoria natură şi ecoturism, datorită programului de eliberare a zimbrilor, iniţiat de Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ, o structură a RA Romsilva. Urmează ca în februarie şi martie 2022 să fie organizat un concurs on-line, pentru întocmirea unui clasament, ale cărui rezultate vor fi anunţate în cadrul Târgului de Turism de la Berlin.

La ediţia trecută, Ţinutul Zimbrulu s-a clasat pe locul doi, după o regiune din Turcia şi în faţa uneia din Chile. Anul acesta au fost nominalizate 160 de destinaţii din întreaga lume, care au fost evaluate de specialişti de nivel internaţional în domeniul turismului, iar cele o sută selectate vor prezentate ca exemple de bune practici.

„În fiecare an, competiţia Top 100 Destinaţii Sustenabile colectează poveşti de turism durabil şi bune practici de la destinaţii din întreaga lume, pentru a fi o sursă de inspiraţie pentru profesionişti în turism, dar şi pentru călători. Categoriile avute în vedere anul acesta au fost cultură şi comunitate, localizarea

lanţului de aprovizionare al destinaţiei, mediu şi climă, resetarea şi relansarea turismului, natură şi ecoturism“, a declarat Viorela Chiper, managerul destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului Neamţ.

Zona este singura regiune în Europa unde zimbrul se întâlneşte în acelaşi timp în libertate (în păduri), semilibertate (un ţarc de aclimatizare unde sunt ţinuţi înainde de eliberare) şi captivitate (o grădină zoo). În aria protejată, primele exemplare au fost eliberate în anul 2012, iar acum sunt peste 50 care hălăduiesc prin codrii Neamţului. Succesul proiectului este evidenţiat de faptul că turma se înmulţeşte în libertate.

„Revenirea la autentic, conexiunea cu natura şi colaborarea ne pot face viaţa mai uşoară“

Povestea destinaţiei ecoturistice a început în 2005, când Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ a înregistrat la OSIM mărcile Ţinutul Zimbrului şi Bison Land, prezentând pentru prima dată conceptul dezvoltării durabile a microregiunii. Apoi, în 2009, arealul a primit certificare europeană, prin includerea în reţeaua EDEN (European Destinations of Excellence).

Certificarea includerii în top a fost făcută la începtul acestei luni. FOTO Ţinutul Zimbrului

În 2016 a devenit a patra destinaţie ecoturistică a României, iar în prezent recunoaşterea este mondială. De ani de zile, Asociaţia Ţinutul Zimbrului şi Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ

coordonează dezvoltarea şi promovarea destinaţiei, cooptând, pentru că altfel nu se poate, diverşi parteneri, între care autorităţi locale, unităţi de cazare, producători de produse tradiţionale, meşteri populari, şcoli, organizaţii, etc.

„Cel puţin ultimul an ne-a demonstrat tuturor că revenirea la autentic, conexiunea cu natura şi colaborarea sunt aspecte care ne pot face viaţa mai uşoară. Acestea sunt principii după care ne ghidăm în dezvoltarea destinaţiei de ecoturism Ţinutul Zimbrului. Cu paşi mici, dar siguri, vom ajunge să fim o destinaţie verde aşa cum sunt cunoscutele destinaţii sustenabile la nivel mondial. (...) Sperăm ca uşor, uşor, tot mai mulţi actori din comunitatea locală să ni se alăture. Pentru că prin colaborare, rezultatele vin mai repede şi sunt mai vizibile“, este de părere managerul Viorela Chiper.

Iar în prezent, Bison Land reprezintă România în lume, alături de destinaţii turistice verzi extrem de cunoscute precum Parcul Yellowstone (USA), Insulele Skyros şi Sifnos (Grecia), Regiunea Paphos (Cipru), Regiunea Scania (Malmo, Suedia), insula Gozo (Malta), Alberta SouthWest Crown of the Continent (Alberta - Sud Vestul Coroanei Continentului, Canada), Insulele Azore (Portugalia), Transylvania County - North Carolina (Ţinutul Transylvania, SUA) etc.

