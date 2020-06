Şapte ani de la moartea Duhovnicului Moldovei. Ultimele cuvinte ale părintelui Iustin: „Doamne, binecuvintează această ţară, România!“

„Doamne, binecuvintează pe toţi românii din această ţară!“. „Doamne, binecuvintează pe toţi românii de pretutindeni!“. „Doamne, binecuvintează această ţară, România!“.

Acestea ar fi câteva dintre ultimele cuvinte ale părintelui Iustin, ctitorul Mănăstirii Petru Vodă, de la poalele Ceahlăului, la Poiana Largului, în Neamţ, cu câteva zile înainte de a muri, după cum se arată pe site-ul lăcaşului.

Se întâmpla pe 16 iunie 2013, pe seară, când Justin Pârvu, acesta fiindu-i numele de mirean, îşi dădea ultima suflare, el fiind cel căruia i s-a spus duhovnicul Moldovei. Preot care a stat în puşcării aproape 20 de ani, datorită convingerilor anticomuniste.

Personalitate controversată a ortodoxiei româneşti, unii reproşându-i convingerile legionare din

tinereţe, a rămas în conştiinţa credincioşilor ca un apărător al credinţei neamului şi cu har pentru cei care i se destănuiau, cerându-i sfatul.

De el se leagă ctitorirea unor aşezăminte de cult, la Petru Vodă, Paltin, Aiud, Poarta Albă, toate dedicate celor care au fost oprimaţi de regimul impus în ţară după 1945, de tancurile sovietice.

Aşadar, de la moartea duhovnicului Moldovei se împlinesc zilele viitoare 7 ani, la slujbele de

pomenire fiind aşteptaţi mii de pelerini şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, între ei IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Aşezământul de la poalele Ceahlăului a luat măsurile necesare pentru ca totul să se desfăşoare în condiţiile de siguranţă impuse de criza sanitară, în incinta mănăstirii, dar mai ales dincolo de ziduri, fiind loc mai mult decât suficient ca slujbele să fie ascultate de miile de pelerini aşteptaţi.

Pomenirea părintelui Justin la 7 ani va fi oficiată sâmbătă, 13 iunie la Mănăstirea Petru-Vodă, urmând ca 16 iunie 2020, o altă prăznuire să fie săvârşită la mănăstirea de maici Paltin, aflată în imediata apropiere a celei de la Petru Vodă.

„Nădăjduim ca prăznuirea de anul acesta să fie prilej de bucurie sufletească celor ce vor participa cu dragoste şi inimi smerite la pomenirea de 7 ani a marelui Duhovnic al Neamului Românesc, părintele arhimandrit Justin Pârvu. Să avem parte de rugăciunile cuvioşiei sale şi să nu pregetăm a-i urma şi noi, la rândul nostru, viaţa, nevoinţa, dragostea către aproape, mărturisirea credinţei şi mai presus

de toate, dragostea nemărginită faţă de Dumnezeu!“, se arată pe portalul moldovaortodoxă.

„A fost un om al rugăciunii, al dragostei, al credinţei curate“

Aspect de la înmormântarea părintelui iustin, acum 7 ani. FOTO: Dan Sofronia

„Părintele a fost cu adevărat o personalitate a bisericii care îşi va lăsa aureola peste timp. A fost un om al rugăciunii, al dragostei, al credinţei curate pe care a apărat-o tot timpul. S-a şi spovedit la mine, am discutat lucruri de credinţă. Mi-a fost atât de apropiat! (...) În fiecare an l-am prohodit şi aici pentru că are aici la noi cel puţin două ctitorii. Ctitoria cea mai însemnată este cea de la Poarta Albă, unde mănăstirea înfloreşte şi unde dânsul a pus piatra de temelie. Mi-a indicat locurile unde trebuie să se ridice, mi-a arătat şi locul barăcilor în care au fost chinuiţi contemporanii săi împreună cu el. Apoi avem un nou aşezământ, care se datorează tot Părintelui Justin, la Lumina, unde va fi şi mănăstire şi clinică“, se destăinuia, zilele trecute, IPS Teodosie, jurnalistului Victor Roncea, referindu-se la părintele Iustin.

În mediul virtual, în martie 2020, a fost postată o petiţie prin care se cerea dezhumarea părintelui , la 7 ani de la deces şi demararea procedurilor de canonizare, ea aparţinând unui „grup de credincioşi,

următori ai învăţăturilor Părintelui Iustin“. Până astăzi se strânseseră aproape 1.700 de semnături, dar demersului i s-a opus Mitropolia Moldovei şi obştea mănăstirii.

Justin Pârvu s-a născut pe 10 februarie 1918, în satul Poiana Largului, comuna Călugăreni, judetul Neamt. A participat împreună cu Divizia 4 Vânători de Munte la luptele din cel de-al Doilea Război Mondial, ajungând pînă la Don. În 1945 a fost arestat şi condamnat la 12 ani închisoare, pedeapsa prelungindu-se până în 1964, fiind încarcerat la Suceava, Văcăreşti, Jilava, Aiud, Gherla, Piteşti, muncă silnică executând în mina de la Baia Sprie.

În 1992 a început construirea lăcaşului de la Petru Vodă, spunând că ideea zidirii unei mănăstiri l-a făcut să treacă mai uşor peste suferinţele din temniţele regimului totalitar. Începând din 2002 a ctitorit mai multe aşezăminte monahale - Schitul de la Aiud şi Mănăstirea Poarta Albă, ridicată în memoria deţinuţilor care au pierit la lucrările Canalului Dunăre - Marea Neagră.

Mănăstirile Petru Vodă şi Paltin sunt alte ctitorii ale părintelui Iustin, fiind lăcaşuri ce atrag zeci de mii de peleri anual. Prima dintre ele are şi caracterul memorial, ea fiind dedicată martirilor din temniţele regimului comunist.

La Petru Vodă esteînhumat preotul Gheorghe Calciu-Dumitreasa, nume relevant al ortodoxiei româneşti contemporane şi poetul Radu Gyr (reînmormântat aici).