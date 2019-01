Învăţăturile unui lider musulman pentru românii care se convertesc la Islam: „Să nu vă lăudaţi că nu mai sunteţi creştini“

În urmă cu aproape cinci ani, Daniel Cîniparu, preşedintele Asocaţiei Românilor Convertiţi la Islam, a ridicat o moschee în judeţul Neamţ şi este liderul comunităţii de musulmani din satul Rediu, comuna Bâra, judeţul Neamţ. O comunitate care numără doar patru membri, adică familia Cîniparu: el, soţia şi cei doi copii.

Pragul Moscheei Maria a fost trecut de numeroşi vizitatori. Printre ei, şi persoane care au cerut să treacă la Islam.

„De când am deschis moscheea, vreo 18-20 de persoane s-au convertit la Islam aici. A fost vorba în general de români, din alte localităţi şi judeţe, sau care trăiesc în străinătate şi ne urmăresc activitatea pe Internet. Toţi erau creştini ortodocşi sau greco-catolici“, spunea Daniel Cîniparu în 2017.

Celor care fac acest pas, Daniel Cîniparu le recomandă să adopte un anumit tip de comportament bazat pe toleranţă şi bun simţ, mai ales în relaţia cu creştinii.

„Pentru că am o experinţă vastă în privinţa relaţionării cu cei din jur, din momentul convertirii şi până în prezent şi pentru că am trăit tot acest timp într-o ţară cu o populaţie preponderent creştină, îmi permit să ofer câteva sfaturi celor care s-au convertit la Islam. Nu vă dau sfaturi despre care am auzit şi nici nu vă dau citate din nu ştiu ce carte. Vă ofer din propria mea experienţă, din trăirile mele şi a celor din jurul meu“, a precizat Daniel Cîniparu.

Cele trei sfaturi pentru cei care se convertesc la Islam

Primul sfat pe care liderul comunităţii musulmane din Rediu îl oferă celor care au trecut la Islam este că păstreze discreţia în privinţa acestei opţiuni religioase:

„Primul lucru este să nu spuneţi, să nu vă lăudaţi că nu mai sunteţi creştini şi o acum sunteţi musulmani. Faptul că aţi trecut la Islam şi aţi îmbrăţişat Islamul, acest minunat drum al supunerii faţă de bunul Dumnezeu, nu aţi făcut nimic extraordinar pentru cineva, pentru familie, pentru prieteni, părinţi sau colegi de muncă. Este un lucru extraordinar doar pentru tine. Religia şi credinţa trebuie să fie doar în sufletul tău şi să fii discret cu asta pentru că este ceva foarte personal“, este prima recomandare a liderului românilor convertiţi la islam.

Un alt sfat adresat celor convinşi să se convertească la Islam este să nu-i insulte pe creştini

„Tu ai plecat din rândul lor, ai plecat că aşa ai considerat. Poate nu ai înţeles creştinismul, sau poate nu ai intrat în sufletul tău, sau poate nu te-a convins, dar oricare ar fi motivul renunţării tale la creştinism, nu ataca şi nu insulta creştinii! Nu trebuie să te justifici în faţa nimănui pentru alegerea ta, pentru că ai renunţat la creştinism sau la altceva şi ai urmat Islamul. Este doar problema ta... “.

O a treia recomandare pe care Daniel Cîniparu o face este de a nu intra în conflict cu familia după convertirea la noua religie:

„Prima reacţie după convertire a multor oameni este de a se certa, de a se contra, sau de a se distanţa de familie. Nu faceţi aşa ceva; familia este foarte importantă în faţa lui Dumnezeu“.

