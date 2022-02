Voluntari din Bihor au intrat în Ucraina cu tone de donaţii, cu ajutorul Crucii Roşii. „Nu e telenovelă” VIDEO

Donaţiile bihorenilor au ajuns în Ucraina cu maşina unei firme din Beiuş, deţinută chiar de unul dintre voluntari, Sorin Brişcan. Împreună cu un alt localnic din Beiuş, Dan Popa, Brişcan a lansat campania pentru ajutorarea refugiaţilor sâmbătă, iar o zi mai târziu avea strânse deja peste două tone de produse. "O doamnă, care a dorit să rămână anonimă, a donat 10.000 lei, să cumpărăm ce e nevoie. Noi am sunat la Crucea Roşie, am luat ce ne-au spus că le-ar fi de folos oamenilor. O brutărie ne-a trimis pâini şi lipii proaspete scoase din cuptoare. Nu puteam aştepta. Am împachetat tot ce am strâns, am sunat la Crucea Roşie, la Oradea, am mai luat şi de la ei produse şi cu unul dintre reprezentanţii lor am plecat spre nord", a povestit pentru „Adevărul” Sorin Brişcan.

La frontieră

Voluntarii s-au oprit întâi în Vama Petea, însă pentru că acolo era linişte, au pornit la Punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmaţiei, unde au fost direcţionaţi spre corturile Crucii Roşii România. Aici, însă, în loc să descarce, maşina le-a fost încărcată până la refuz cu ajutoare, pentru a fi duse în Ucraina.

"Oamenii veneau pe jos spre România, femei cu copilaşi de mână trecând pe jos, e mai mult decât tragic! Nu e telenovelă! Coada la trecere are peste 25 kilometri pe partea Ucrainei, acolo e dezastru, e o problemă foarte mare şi nu doar pentru cei care aşteaptă, ci şi pentru cei care au rămas acolo şi au probleme cu aprovizionarea cu alimente, medicamente. La noi când au ajuns, deja le e bine, totul este organizat şi e foarte bine că e aşa. Oamenii sunt preluaţi cu translator, ajutaţi să plece unde vor, primesc tot ce au nevoie. Un grup de voluntari din Oradea a preluat 15 persoane care voiau să ajungă în Polonia. Oamenii au fost cazaţi la Ramada, în Oradea, luni un microbuz i-a transportat la destinaţie", povesteşte Brişcan.

A intervenit consulul

Problema cu maşina bihorenilor a fost că nu putea trece în Ucraina decât cu condiţia ca, după intrarea în ţara vecină, un vehicul omolog să preia ajutoarele, astfel încât vehiculul străin să nu înainteze foarte mult în ţara aflată în plin război cu Rusia. Nu există coridoare umanitare şi rişti să fii atacat, le-au explicat poliţiştii de frontieră din Ucraina.

Momentul în care duba voluntarilor bihoreni trece podul de la frontiera cu Ucraina Video: Sorin Brişcan

În aceste condiţii, duba lui Brişcan era cât pe ce să fie întoarsă din drum tocmai pentru că n-a avut un vehicul care să preia produsele. "Eu nu aveam paşaportul la mine, aşa că s-a urcat la volan un reprezentant al Crucii Roşii. De altfel, pe dubiţă s-au pus însemnele Crucii Roşii, iar un consul al României din Ucraina a venit acolo, împreună cu poliţia ucraineană au escortat maşina până la primul oraş, situat la 35 kilometri de graniţă, unde ajutoarele au fost predate reprezentanţilor Crucii Roşii din Ucraina. Erau strânse peste o tonă de conserve, pături, pampers, multe lucruri. Au zis că din conserve vor ajunge, cel mai probabil, şi la militarii ucrainieni, unde va fi nevoie. Noi ne-am întors acasă", povesteşte bihoreanul, care se pregăteşte, deja, să se întoarcă joi, de astă dată cu trei maşini pline de ajutoare, care să fie duse până în Ucraina.

Acum au deja şi o listă cu produse de care au nevoie oamenii rămaşi să înfrunte războiul, pe care au primit-o de la medicii Crucii Roşii din Ucraina, printre cele mai stringente fiind medicamentele pentru copii, scutecele de orice mărime, dar e nevoie şi de alimente neperisabile, de pături, folii termice, lucruri de igienă personală, obiecte de prim ajutor, apă plată sau minerală îmbuteliată",

Reprezentanţii Crucii Roşii Bihor le-au mulţumit bihorenilor şi celor doi voluntari pentru donaţii şi pentru demersul făcut

