VIDEO Momentul incredibil în care o pisică salvează viaţa unui copil. Stăpâna a făcut-o vedetă pe Gatubela pe internet

Incidentul s-a produs pe 31 octombrie. Diana Lorena Álvarez, în vârstă de 27 de ani, şi-a lăsat băieţelul dormind în camera de la etajul casei şi a fugit până la lucru.

Până să se întoarcă, micuţul Samuel León s-a trezit, a ieşit din pătuţ şi a început să se plimbe de-a buşilea prin cameră. La un moment dat, însă, copilul a pornit spre uşa camerei, riscând să cadă pe scările abrupte care coborau spre parterul clădirii.

În acel moment, pisica, pe care stăpânii ei au botezat-o Gatubela, a sărit din fotoliul de unde îl urmărea, i-a sărit în spate iar apoi s-a postat în faţa uşii, lovându-l cu lăbuţele până când băieţelul s-a oprit. Samuel s-a aşezat în fund iar apoi s-a întors spre cameră.

"Am văzut pe calculator că s-a trezit, avem camere de supraveghere, şi am pornit spre casă. Abia mai târziu, când m-am uitat pe toată înregistrarea, am descoperit că pisica i-a salvat viaţa", a povestit ulterior ziariştilor Diana, care a postat filmuleţul pe pagina de Facebook a Fundaţiei pentru protecţia pisicilor din Bogota, de la care o preluase în adopţie, în semn de mulţumire.

"M-am simţit cu adevărat norocoasă. Dacă nu era Gatubela, fiul meu s-ar fi rostogolit pe scări", a mai spus femeia.