VIDEO Aer de munte îmbuteliat. Unde şi-au găsit clienţi trei orădeni intrepizi pentru inedita lor afacere

Afacerea a fost pornită în 2018 de Ciprian Cândea, manager de bancă, Petru Antonescu antreprenor în domeniul construcţiilor şi Virgil Sorin Pojoca stomatolog de profesie şi proprietarul unei cunoscute clinici de stomatologie în centrul Oradiei.

Cei trei şi-au achiziţionat o linie de îmbuteliere într-o hală de lângă Oradea. Aerul este „aspirat" într-o cisternă cu compresoare electrice, în Stâna de Vale, e transportat la hală unde e comprimat, sub presiune, şi îmbuteliat.

Într-un recipient cât un tub de frişcă, dotat cu mască specială, care ajută inspiraţia, intră 5 litri de aer (130 de pufuri), însă firma scoate pe piaţă şi o variantă mai mare, de 7 litri (160 de pufuri).

Aerul se vinde sub denumirea de „Fresh Air from the Land of Vampires" (Aer curat din Ţara Vampirilor). Este disponibil şi în variantă „îmbunătăţită" cu uleiuri esenţiale: Sensitivity Mist (cu uleiuri esenţiale de muşeţel, cuişoare şi cajeput, cea din urmă plantă înrudită cu arborele de ceai), Exotic Citrus Mix (cu uleiuri esenţiale de lămâi, mentă, portocal sălbatic), Oriental Spicy Mist (portocal sălbatic, scorţişoară şi eucalipt), Zen Yourself (lavandă, mirt şi tămâie).

50 de bani, o gură de aer curat de la Stâna de Vale

Preţul? Între 14,99 dolari (butelia pentru 130 inhalaţii) şi 16,99 dolari (butelia mai mare, pentru 160 de inhalaţii), în varianta simplă şi 16,99 dolari pentru cea îmbunătăţită, un calcul simplu arătând astfel că o gură de aer curat din Staţiunea Stâna de Vale costă aproximativ 50 de bani.

Buteliile se vând deja pe internet, pe pagina transylvaniair.com, dar şi pe site-urile consultanţilor în nutriţie, antrenorilor profesionişti de fitness şi cluburilor de sporturi extreme, care îl recomandă pentru combaterea stresului, extenuării, alergiilor, oboselii musculare şi pentru creşterea rezistenţei.

Asta pentru că, spun ei, Stâna de Vale este recunoscută pentru proprietăţile curative ale aerului puternic ionizat, recomandat în tratamentul asteniilor, unor dereglări endocrine şi respiratorii, organismului slăbit, suprasolicitărilor fizice şi intelectuale, anemiilor, rahitismului şi dereglărilor de creştere la copii.

De altfel, în perioada interbelică, Episcopia Greco-Catolică a Oradiei a solicitat şi primit acordarea statutului de "staţiune climatică", având aici un adevărat resort cu hoteluri concepute pentru "pretenţiile cele mai gingaşe", "lac frumos cu păstrăvi şi gondolă", un apeduct de la Izvorul minunilor, un teren de tenis şi o popicărie.

Apa termală şi argintul coloidal

Nu e singura afacere inedită lansată de către cei trei orădeni. Cu ajutorul unor medici şi biochimişti orădeni, ei au lansat o întreagă linie de dermato-cosmetice sub brandul Synergy Therm, ce are ca ingredient principal apa termală din Băile Felix şi argintul coloidal, renumită deja datorită proprietăţilor benefice pentru corpul uman.

Linia dermo-cosmetică are creme, măşti pentru faţă, loţiuni şi geluri pentru îngrijirea zilnică şi anti-îmbătrânire, toate preparate de specialişti orădeni. Produsele sunt deja pe piaţă, în mare parte în lanţurile de farmacii, cele mai căutate fiind apa termală îmbuteliată, un produs cu efecte antiinflamatoare şi calmante respectiv un spray de gură pentru igiena gingiilor şi a mucoasei orale.