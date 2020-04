VIDEO Şeful CJ Bihor s-a filmat plătind amenda de 5.000 de lei încasată pentru încălcarea ordonanţelor militare: „Regret atitudinea nedemnă!“

În înregistrare, Pásztor Sándor îşi cere scuze pentru fapta sa susţinând că a avut "o atitudine nedemnă", şi se filmează în timp ce îşi achită online amenda iar apoi sponsorizează cu aceeaşi sumă o fundaţie caritabilă.

"Azi după amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite", spune Pásztor.

După cum se ştie, preşedintele CJ Bihor, Pásztor Sándor, s-a ales cu o amendă de 5.000 lei după ce a fost prins pescuind pe malul unui lac de lângă Oradea, încălcând astfel restricţiile impuse de starea de urgenţă.

Pásztor care, culmea, e vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă calitate în care are obligaţia să impună respectarea restricţiilor impuse prin Ordonanţele Militare, a ieşit, joi după-amiaza, pe malul unui lac de agrement din bihorean Şişterea, (comuna Cetariu), cu maşina de serviciu a Consiliului Judeţean Bihor, împreună cu un om de afaceri şi adjunctul Gărzii Forestiere Oradea, Nicolae Timaru.