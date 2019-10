Tragedie în Bihor. Fetiţă de 7 ani ucisă de o poartă de fotbal din curtea şcolii, căzută peste ea

Accidentul a avut loc miercuri după-masă, în jurul orei 18.45, în curtea Şcolii Primare din localitatea Crânceşti, comuna Dobreşti.

Potrivit cotidianului Bihoreanul , fetiţa, care era elevă în clasa I chiar la şcoala respectivă, participa la un curs de dans care se ţine de ceva timp la căminul cultural din Crânceşti, într-un imobil vecin. Livia Gego, directoarea Liceului Tehnologic Dobreşti, în subordinea căruia se află Şcoala primară din Crânceşti, spune că accidentul a avut loc în pauza cursului.

„Am aflat şi eu azi despre acest curs, nu aveam cunoştinţă de el, se ţine la iniţiativa tinerilor din sat. A început aseară, la ora 18.00, au participat circa 30 de tineri şi copii, dar şi foarte mulţi părinţi. La 18.40, copiii au primit pauză, iar după circa 5 minute s-a întâmplat această tragedie", a declarat Gego, conform sursei citate.

Directoarea spune că porţile de fotbal au fost puse în curtea şcolii de către reprezentanţii Primăriei, la cererea sătenilor care nu aveau unde juca fotbal. „Noi nu folosim curtea şcolii, avem 10 elevi în această şcoală. Porţile au fost montate acolo de către reprezentanţii Primăriei Dobreşti, la cererea tinerilor din sat, ca să poată juca fotbal", a mai afirmat Gego.

Primarul comunei Dobreşti, Nicolae Neag, se disculpă. „E adevărat că angajaţii Primăriei au dus porţile acolo, în mai 2018, dar le-au lăsat culcate, în apropierea grupurilor sanitare, în ideea că poate cândva vor fi montate. Dar cine le-a pus sus, habar nu am", a declarat primarul, joi, 24 octombrie, pentru Bihoreanul.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş a început o anchetă pentru ucidere din culpă în acest caz. „În cauză a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzute de articolul 192 aliniatul 1 Cod Penal, cercetările urmând a fi continuate în vederea clarificării împrejurărilor în care s-a produs decesul, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş", se arată într-o informare a Parchetului.