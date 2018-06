Ziua Drapelului a fost sărbătorită în faţa primăriei din Oradea

Evenimentul a continuat cu întâmpinarea oficialităţilor, prezentarea onorului şi salutul drapelului de luptă, după care au avut loc alocuţiuni referitoare la însemnătatea zilei susţinute de prefectul Ioan Mihaiu, care a transmis mesajul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi de colonel (r) dr. Constantin Moşincat.

„Nimic nu ne poate destabiliza atât timp cât avem un crez comun, chiar dacă, în anumite momente, îmbrăţişăm opinii diferite. Rămânem aceiaşi români recunoscuţi peste hotare pentru ospitalitate şi omenie, iar drapelul rămâne parte indisolubilă a identităţii noastre în lume. Datoria fiecăruia dintre noi este să dăm conţinut acestui simbol naţional, prin faptele noastre. România a fost costruită prin sacrificiile şi unirea în voinţa a înaintaşilor noştri şi am convingerea că viitorul acestei ţări se bazează pe stabilitate şi înţelepciune”, a spus prefectul Ioan Mihaiu.

La rândul său, colonel în rezervă dr. Constantin Moşincat a făcut o amplă trecere în revistă a istoriei drapelului, reamintidu-le celor prezenţi că pentru românii ardeleni steagul a însemnat întotdeauna ceva suprem.

„În decursul istoriei, toate popoarele au căutat să se identifice într-un anume fel. Acest fel de a se identifica pentru înaintaşii nostri se numeşte drapel, steag, stindard, flamură, aşa cum a fost el denumit de-a lungul timpului. Pentru românii ardeleni, steagul a reprezentat întotdeauna ceva suprem, iar acest suprem a fost definit de cărturarul Nicolae Iorga, care spunea că pentru românii ardeleni steagul e ca bolta cerului de necuprins”, a afirmat col. (r) Constantin Moşincat.

Istoricul militar şi-a încheiat discursul arătând că: „Drapelul de luptă a reprezentat şi reprezintă întotdeauna România, pe care avem obligaţia s-o apărăm, s-o venerăm şi s-o respectăm!”

După primirea tricolorului şi legarea acestuia la catargul de arborare, preotul militar al Garnizoanei Oradea, Mircea Ioniţă, a binecuvântat drapelul, care a fost înălţat pe catarg, nu înainte de a fi sărutat de către oficialităţile prezente la ceremonie: prefectul Ioan Mihaiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Traian Bodea, primarul Ilie Bolojan, PS Sofronie, episcopul ortodox al Oradiei şi de către comandantul Garnizoanei Oradea, locotenent-colonelul Călin Trip.

Ceremonia s-a încheiat cu defilarea detaşamentului de onoare, constituit din militari ai Centrului 54 Comunicaţii din Reţeaua Militară Naţională de Comunicaţii din Oradea, ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General de brigadă Anton Berlescu” Bihor, precum şi ai Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” Bihor. Muzica militară a fost asigurată de fanfara Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră Oradea.