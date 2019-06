Sute de pacienţi dintr-un orăşel de provincie, plimbaţi inutil între spitale fiindcă medicii evită să-i diagnosticheze. „Nu sunt oameni care vin în stare gravă“

Un bărbat în vârstă de 69 ani din municipiul Beiuş, judeţul Bihor, care s-a ales cu piciorul rupt în urma unui accident rutier, a fost plimbat 120 de kilometri dus-întors cu ambulanţa, fără justificare medicală, între spitalul din localitatea de baştină şi cel din Oradea.

Este doar ultimul caz din periplul suferinţei inutile generat de medicii de la Spitalul Beiuş, care evită să pună diagnostice şi să dea tratament chiar şi pentru cazuri banale, cum ar fi cele de alcoolism, abuz de droguri, viroze sau traumatisme de membre.



La compartimentul pentru primiri urgenţe din Beiuş lucrează trei medici, iar la spital sunt angajaţi alţi 4-5 doctori care fac gărzi. Toţi sunt plătiţi cu salarii de bază cuprinse între 12.000 şi 17.000 de lei, potrivit site-ului unităţii medicale. Cu toate acestea, doctorii preferă să trimită majoritatea pacienţilor la Oradea pentru investigaţii şi diagnostic, după cum dezvăluie Hadrian Borcea, şeful UPU-SMURD Bihor. Practic, medicii din Oradea diagnostichează pacienţii cu probleme minore şi-i trimit înapoi la Beiuş pentru tratament.



Pacienţi cu probleme minore



Pe parcursul anului 2017, 1.650 pacienţi care s-au prezentat la urgenţele Spitalului Beiuş au fost direcţionaţi la Spitalul Clinic judeţean Oradea, umflând cu peste 500.000 lei cheltuielile unităţii medicale din Oradea. Situaţia merge în acelaşi trend şi în 2019. „De la 1 ianuarie, au fost 661 de pacienţi trimişi la Oradea şi returnaţi la Spitalul Beiuş“, explică Hadrian Borcea (foto dreapta).



Cele mai multe cazuri reprezintă pacienţi cu traumatisme minore, alcoolici, consumatorii de substanţe psihotrope. „Nu vorbesc despre persoane care ajung în stare gravă. Se trimit la Oradea şi cei care au doar mici probleme cu funcţiile vitale. La fel şi pacienţii cu traumatisme de membre, ba chiar şi copiii răciţi. Lucrurile sunt deja foarte supărătoare. Nu pentru noi, că în fond noi oricum suntem plătiţi, ci pentru pacientul acela care vine 60 de kilometri încoace şi apoi tot atât înapoi, pentru un lucru care poate fi făcut şi acolo“, adaugă şeful UPU-SMURD Bihor.



UPU Oradea, asaltată de pacienţi



Obiceiul medicilor din Beiuş este cu atât mai scandalos cu cât, din tot Ardealul, spitalul din Oradea are cel mai mare număr de pacienţi consultaţi, în medie 350 zilnic. Spre comparaţie, în acelaşi interval de timp, medicii urgentişti din Timişoara consultă 150 pacienţi, cei din Cluj 100, iar la Târgu Mureş 180.



Diferenţa uriaşă are ca explicaţie tocmai prezenţa unor structuri funcţionale în celelalte spitale din judeţ, care rezolvă urgenţele minore. „Noi am ajuns să trimitem la Beiuş o ambulanţă pentru victime multiple, care poate prelua câte 6 pacienţi o dată. Asta ca să nu uzăm maşini destinate unui singur pacient, care ar fi făcut du-te vino între Oradea şi Beiuş“, dezvăluie Borcea.



"Când vom avea tomograf, va fi altfel“



Deşi problema a fost discutată în ultimii doi ani de mai multe ori de şeful SMURD Bihor cu managerii spitalului din Beiuş, Sorin Vesa, situaţia a rămas neschimbată. Între timp, la spitalul din Beiuş s-au făcut investiţii substanţiale, tocmai pentru a uşura activitatea medicilor. S-au renovat secţiile de ATI şi Cardiologie, s-au promis fonduri pentru achiziţia unui computer tomograf, aparatură de ecografie şi radiologie în valoare de 300.000 euro.



Managerul Spitalului Municipal din Beiuş, medicul Sorin Vesa, susţine că pacienţii sunt transferaţi în propriul lor interes şi numai când „diagnosticul impune o anumită tehnică“. „Să nu vă imaginaţi că acest spital este gol sau că nu se lucrează“, declară managerul, care dă vina pe lipsa aparaturii. „N-avem tomograf. Când vom avea, va fi altfel“, spune Sorin Vesa (foto sus).



Proiect de telemedicină



La nivelul spitalelor din judeţul Bihor este în curs de implementare un proiect în valoare de 9,5 milioane de euro, care presupune consultarea şi diagnosticarea de la distanţă, de către medicii din Oradea, a pacienţilor ajunşi în spitalele din localităţile Beiuş, Aleşd, Salonta şi Marghita.



Este aşa-numita „telemedicină“ şi presupune dotarea spitalelor mici cu aparatură performantă de radiologie şi ecografie legată online de Spitalul Judeţean Oradea. Sistemul va permite inclusiv ca asistentul de radiologie de la Oradea, de pildă, să declanşeze aparatul de la Beiuş. Pe de altă parte, posturile vacante de medici urgentişti din Beiuş urmează să fie transferate la Oradea. În acest fel, doctorii angajaţi vor lucra, de fapt, la Oradea, urmând să fie detaşaţi prin rotaţie la Beiuş. „Dacă reuşim să-i convingem pe oameni că pot fi trataţi corect şi acolo, va fi un câştig şi pentru ei, şi pentru spital, care va putea evolua“, crede şeful UPU-SMURD Bihor, promotorul celor două proiecte.

