Strigătul disperat al unei mame: „Mănânc şi pământ, dacă trebuie, să-mi pot creşte copiii“

Andrea Ardelean a fost diagnosticată în 2009 cu limfom Hodgkin, o formă de cancer al sistemului limfatic. Avea doar 20 ani şi, la momentul respectiv, boala era în stadiul 2b, adică avea 80% şanse să o învingă.

A şi fost internată la Cluj, unde s-a lovit de "cancerul" din sistemul medical. Medicul ei curant a tratat-o în primele 3 sesiuni cu substanţe „înlocuitoare” pentru ca apoi să o trimită să îşi cumpere de pe piaţa neagră medicaţia pe care ar fi trebuit să o primească din spital.

A urmat doar 6 şedinţe de chimioterapie, după care alte 20 de şedinţe de radioterapie, iar în final, analizele arătau că boala a intrat într-o remisie parţială.

În 2014, s-a născut primul ei copil iar în 2015, când era din nou însărcinată, medicii i-au dat o veste proastă. Boala revenise şi devenise extrem de agresivă, stabilindu-se că se află în stadiul 4B, cu metastaze în plămâni.





I s-a recomandat să aleagă între viaţa ei şi a copilului, dar ea nu a putut. A îndrăznit să spere că va fi bine şi că va găsi mijloacele să ducă această sarcină la sfârşit. S-a hotărât să lupte pentru viaţa ei şi viaţa copilului ei.

„Nu am putut, deşi a fost cumplit de greu. Copilul s-a născut la 36 de săptămâni, însă pe fondul bolii mele, din cauza lipsei de oxigenare, Ştefan s-a născut cu o artrezie intestinală de grad 3, a suferit intervenţii chirurgicale majore, timp în care a stat în jur de 5 luni la secţia de Terapie Intensivă. Dar în prezent e 100% recuperat, iar pe 15 martie va împlini 3 anişori”, a povestit Andrea, pentru Adevărul.ro.

După acea sarcină, însă, tânăra a ajuns la un pas de moarte. A apelat la la mai multe clinici din Europa, şi, cu ajutorul unei campanii umanitare lansate pe Facebook, a ajuns în final în Spania, unde un medic curajos a acceptat să o ajute, salvându-i viaţa.

A urmat 1 an şi 6 luni de chimioterapie dar şi alte substanţe, a fost supusă şi unui transplant autolog, adică cu propriile ei celule stem dar după toate acestea, cancerul a recidivat, pentru a treia oră, şi, din nefericire, la fel de agresiv.

Din punct de vedere medical, ar fi trebuit să fie moartă, căci în aprilie 2017, medicii au anunţat-o că va trăi doar 9 luni. Ea, însă, este în viaţă şi azi. Lucrează la o firmă din oraşul Marghita, unde şefii ei o susţin necondiţionat. Soţul ei este pompier, locuiesc într-un apartament ANL şi au o căsuţă la ţară, unde cresc animale, cultivă legume ca ea să se poată hrăni cu alimente bio.

Boala continuă, însă, să îi macine corpul. A rămas cu un plămân, invadat şi acela, la fel şi măduva osoasă, are scleroză în plăci şi dureri cumplite dar refuză să se predea, pentru a putea fi alături de cei doi copii ai ei.

„Fac orice pentru copiii mei. Dacă trebuie să mănânc pământ, o voi face, doar ca să fiu cu ei”, spune tânăra care în prezent urmează un tratament de ozonoterapie la Timişoara, şi spune că pare să o ajute, căci boala nu mai progresează.

Atât că, anii de tratamente, operaţii, medicamente, au secătuit familia mult încercată iar acum, cei 1500 euro pe care trebuie să-i achite pentru fiecare şedinţă de terapie, o dată la 3 luni, par aproape imposibil de strâns.

De aceea a decis să ceară, din nou, ajutor. Scrisoarea tinerei mame, trimisă pe adresa de mail a ziarului Adevărul şi pe care ea a intitulat-o „Pledoarie pentru viaţă”, este, deopotrivă, şi un strigăt de ajutor, dar şi dovada că dragostea de mamă poate învinge până şi prognosticele reci ale medicilor.

„Sunt o mamă a doi copii minunaţi de 3 şi 4 ani. Mă lupt cu cancerul de 10 ani, nu demult am încheiat peste 30 de cure de chimioterapie întărite cu un transplant autolog, însă am recidivat a 3-a oară. Am un limfom Hodgkin, stadiul 4B, cu metastaze în jumătate din torace şi măduva osoasă, scleroză în plăci, mi-am pierdut un plămân. Viaţa mea e un calvar, zi de zi.

Din punct de vedere medical, în aprilie 2017 mi s-a dat un pronostic de 9 luni de viaţă, însă am refuzat să cred că nu mai există speranţă, nu mi-am pierdut niciodată credinţa şi nu vă scriu ca să mă plâng.

Am descoperit o cale care să îmi permită să fiu alături de copiii mei. Un medic din Timişoara mă tratează cu ozonoterapie o dată la 3 luni şi funcţionează, căci boala nu mai progresează!

Scriu această scrisoare cu inima frântă pentru că, deşi muncim din greu zilnic 8 ore, şi eu şi soţul meu (am învăţat să îmi depăşesc limitele), fiecare sesiune de ozonoterapie costă 1500 euro, lucru care mă determină să îi implor pe cei care pot şi sunt dispuşi să mă ajute financiar, să facă acest lucru ca să pot fi în continuare alături de copiii mei.

Vă rog să mă ajutaţi să îmi prelungesc viaţa. Durerea zilnică şi toţi anii de tratamente chinuitoare pălesc atunci când băieţii mei îmi spun <Mami, să nu pleci de la noi>"

Toţi cei care doresc să o ajute pe curajoasa bihoreancă şi pe mult încercata ei familie au la dispoziţie următoarele conturi bancare:

RO87BRDE050SV65270030500 cont Brd in ron

RO25BRDE050SV80238370500 cont Brd in euro

RO44BTRLRONCRT0439698701 cont Banca Transilvania in ron

