Soţia fostului şef al Parchetului Bihor, despre împuşcăturile cu iz mafiot care i-au vizat clădirea de birouri: „M-au sunat să-mi spună că mi-a murit copilul“

"De o perioadă, primesc ameninţări zilnic. Mă sună de pe numere necunoscute să-mi spună că mai am câteva zile de trăit. Într-o noapte m-a sunat un bărbat să-mi zică de copil, că mi-a murit în accident. M-am dus în camera lui. Dacă nu era acolo - că tinerii mai ies - sigur muream", susţine Mariana Gal.

Joi seara, 4 aprilie, orădeanca spune că s-a oprit la clădirea de birouri pe care o deţine pe strada Meziadului din Oradea pentru că a văzut becul aprins pe terasa interioară. A sesizat faptul că peretele de sticlă al terasei este fisurat, dar iniţial nu şi-a dat seama care este cauza.

„Eu mă opresc acolo zilnic, să verific dacă nu sunt uşile deschise, dacă becurile sunt stinse. Acum am văzut că becul de pe terasa interioară este aprins şi am intrat. Am văzut sticla fisurată, dar abia după câteva minute am văzut găurile şi am sunat la 112”, a povestit orădeanca.

Patru focuri de armă au fost trase asupra unei clădiri de birouri deţinută de Mariana Gal , soţia fostului şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor - Viorel Gavra, iar potrivit unui comunicat de presă transmis vineri, 5 aprilie, de purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, ofiţerii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din Poliţia Bihor au declanşat o anchetă în caz.

"Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor s-au deplasat cu operativitate la faţa locului şi, în urma cercetărilor efectuate, au constatat că peretele din sticlă din exteriorul clădirii prezintă patru orificii cu diametrul de 5 mm", se precizează în informare. Totodată, mai spun poliţiştii, în apropierea clădirii, au fost descoperite două bile din metal, cu acelaşi diametru, care urmează să fie supuse expertizării, pentru a se stabili tipul şi provenienţa acestora.

Mariana Gal, orădeanca în vârstă de 55 ani a făcut în ultimele luni mai multe declaraţii publice în care îi acuză pe fostul procuror DNA Ciprian Man şi pe fosta şefă a instituţiei, Codruţa Kovesi, de abuzuri.

Concret, femeia susţine că, în 2012, procurorii DNA Oradea i-au fabricat un dosar penal cu scopul de a-i compromite soţul, pe Viorel Gavra, care în perioada respectivă era prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru că ea a refuzat să formuleze denunţuri pe care Ciprian Man i le-a cerut să le facă împotriva unor oameni influenţi din Oradea.

„Soţul meu a anchetat firma SIS Consulting, administrată de ginerele unui senator PDL, foarte influent. A deranjat prin această anchetă. Paralel, mie mi se făcea un flagrant într-o poveste cu care nu aveam nici o legătură. DNA Oradea m-a chemat la audieri în ianuarie 2012. Procurorul Ciprian Man mi-a cerut să fac denunţuri împotriva unor prieteni şi cunoscuţi. Mi-a spus că dacă fac cum spune el o să uit unde e sediul DNA Oradea. Am refuzat, mai ales că nu aveam ce infracţiuni să denunţ, iar Man a schimbat foaia spunându-mi că voi regreta şi că urmează să fiu trimisă în judecată. La scurt timp, în februarie 2012 m-au trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă”, a explicat femeia într-un interviu dat postului NCN.

Achitată, apoi condamnată

În dosarul trimis în judecată în 2012, Gal era acuzată că, la intervenţia unei amice, Rodica Mangra, şi ea condamnată la 3 ani de închisoare cu executare, ar fi promis că va pune o vorbă bună pe lângă soţul ei, Viorel Gavra, în favoarea unui asistent notarial, Daniel Ciuciu, judecat la vremea respectivă în mai multe dosare de escrocherii imobiliare iar ulterior condamnat la închisoare cu executare.

Dosarul s-a format în urma unui denunţ făcut chiar de Ciuciu, care i-ar fi promis o garsonieră pentru Mangra şi urma să dea 20.000 euro, câte 5.000 de euro pentru cei trei judecători ai Curţii de Apel care urmau să pronunţe sentinţa finală în cazul lui şi 5.000 euro pentru Gal.

Iniţial, în 2014, Tribunalul Cluj a dispus achitarea femeii, însă, un an mai târziu, Curtea de Apel Cluj a condamnat-o la 3 ani de închisoare cu suspendare în timp ce Mangra s-a ales cu 3 ani de închisoare cu executare.

Dosarul a declanşat un scandal la Oradea, căci în timpul anchetei Viorel Gavra, prim-procurorul Parchetului Bihor, a fost reclamat la Consiliul Superior al Magistraturii de procurorii DNA Oradea, care l-au acuzat că a făcut presiuni asupra lor ca să o scoată de sub urmărire penală pe soţia sa.

Potrivit reclamaţiei, în ianuarie 2012, Gavra i-ar fi sugerat procurorului care efectua cercetările, Ciprian Man, să o trimită în judecată doar pe Mangra şi să disjungă ancheta în cazul Marianei Gal, dar l-ar fi abordat şi pe şeful DNA Oradea, Marius Iancu, dar şi alte persoane influente din mediul politic sau din justiţie.

Ancheta disciplinară care a urmat, pentru imixtiuni şi atingere adusă principiului independenţei procurorului, a condus la excluderea din magistratură a prim-procurorului.

