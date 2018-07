Secretul elevei care a obţinut media 10 la Bac fără meditaţii: „Aceste zile au fost obişnuite pentru mine“

Patru elevi bihoreni au reuşit performanţa de a obţine media zece la examenul de Bacalaureat din această vară, iar printre aceştia se află şi Gabriela Roxana Cătană. Tânăra este absolventă a Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea.

“Secretul obţinerii acestor rezultate este învăţatul de-a lungul celor patru ani de liceu fără întrerupere. Aceste zile pentru mine au fost obişnuite, deoarece şi înainte am acordat la fel de mult timp învăţatului ca acum, în ultima perioadă a liceului.”, ne-a dezvăluit eleva de zece.

În opinia ei, subiectele au fost de o dificultate medie. “Nu am avut nevoie de meditaţii pentru Bacalaureat, deoarece profesorii pe care i-am avut in liceul unde am absolvit ne-au făcut mereu să înţelegem orice dificultate care ne-a apărut în cale. Această performanţă este răsplata în urma muncii depuse, iar în acelaşi timp este o mare bucurie pentru cei din jurul meu care m-au susţinut mereu”, ne-a dezvăluit Gabriela.

Viitor medic

Tânăra absolventă îşi doreşte să urmeze Facultatea de Medicină şi se vede profesând ca medic în România.

“În ultimul timp, s-a îmbunătăţit situaţia medicilor din România şi dacă se va continua tot aşa, văd a-mi desfăşura o bună carieră în ţară”, susţine eleva de zece.

Sfatul tinerei pentru elevii care vor susţine examenul de Bacalaureat esze să înveţe zi de zi, pentru că în acest fel şi rezultatele vor fi pe măsură.

Procentul de promovare a examenului de bacalaureat în Bihor, înainte de contestaţii, este de 63.37 %. Anul trecut, procentul de promovare a fost 69.00 %, iar în 2016-58.07 %.