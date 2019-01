Primarul din Oradea, despre „taxele pe lăcomie“ impuse de Guvern: „O măsură tembelă care blochează licitaţii pe fonduri europene“

„S-a făcut destul de mare tapaj la finele anului trecut cu privire la Ordonanţa 114 care stabileşte măsuri de impozitare suplimentară în sectorul bancar şi cel de energie şi telecomunicaţii, dar nu s-a scris aproape nimic despre încă un articol al acestei ordonanţe care schimbă modalitatea de verificare a licitaţiilor la proiectele europene”, a explicat primarul Oradei, Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă.

Potrivit lui Bolojan, prin modificarea adusă prin OUG 114/2018 (n.r. - măsuri cunoscute sub numele de "taxe pe lăcomie“), privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare , procedurile de verificare a licitaţiilor pentru proiectele europene nu se mai fac prin Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), aşa cum se proceda până acum, ci prin ministerele care gestionează aceste proiecte europene, care însă nu au specialişti pregătiţi în acest sens, creînd un blocaj la nivelul întregii ţări.

„La începutul lunii ianuarie, constatând această modificare, am luat legătura cu autorităţile de management şi ne-au comunicat că nu au oamenii pregătiţi şi practic nu se pot face aceste verificări în perioada următoare. Înţeleg că în această perioadă ar urma să intre în şedinţă de Guvern normele de aplicare a acestei Ordonanţe, căci nu are norme de aplicare, deşi a intrat în vigoare imediat. Cert este că, în cea mai bună situaţie, ar mai dura câteva săptămâni cel puţin până am putea organiza aceste licitaţii pe fonduri europene. Suntem, deci, practic blocaţi şi este întârziată – prin această măsură tembelă, că nu pot să-i spun altfel, nepregătită – achiziţa proiectelor pe fonduri europene”, a spus Bolojan.

Totodată, a mai arătat edilul, dacă licitaţiile ar fi derulate fără aceste verificări autoritatea contractantă riscă să plătească penalităţi, totul pentru că „Guvernul României fără să se gândească la efecte a luat măsuri nepregătite”.

Ca atare, Ilie Bolojan a solicitat guvernaţilor să remedieze situaţia. „Solicit pe această cale Guvernului să găsească modalităţi pentru a face aceste verificări operaţionale pentru că altfel pierderile şi întârzierile vor fi foarte mari pentru toate autorităţile locale din România”, a încheiat edilul.

