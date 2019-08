Peste 400 de kilograme de organe, piei şi capete de oi, descoperite într-un râu din România. Cine ar putea fi vinovaţii

Intervenţia de scoatere a organelor din Crişul Negru a început în jurul orei 9.00 şi a durat 6 ore.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de ABA Crişuri, angajaţii unităţii au anunţat şi Poliţia, pentru găsirea vinovaţilor.

DIn primele verificări, între resturile de animale fiind găsite şi crotalii de identificare.

"Am dispus ca echipa laboratorului să se deplaseze pe teren, pentru a preleva probe din apă. Întrucât avem de-a face cu o situaţie delicată, am mobilizat utilaje pentru a scoate organele deversate în apă. Am anunţat postul de poliţie din localitatea Uileacu de Beiuş, pentru a identifica cât mai repede făptuitorul", a transmis directorul ABA Crişuri, Sorin Guler.