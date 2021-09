Număr record de invitaţi, cine-concerte şi filme pentru spectatori de toate vârstele, la TIFF Oradea. Cel mai nou film al lui Horaţiu Mălăele, în deschidere

Evenimentul va avea loc în perioada 17 - 19 septembrie.

„Luca”, cel mai nou film semnat de Horaţiu Mălăele, va deschide ediţia din acest an cu proiecţie specială în aer liber, programată vineri, pe 17 septembrie, de la ora 20:30. Spectatorii prezenţi la eveniment vor avea ocazia să-i întâlnească în Piaţa Unirii din Oradea pe Istvan Teglas şi Andi Vasluianu, care fac parte din distribuţia thriller-ului psihologic a cărui acţiune are loc între Bucureşti şi New York City.

Programul celei de-a patra ediţii TIFF Oradea va fi disponibil în curând pe oradea.tiff.ro.

De-a lungul celor trei zile de festival, filmele care s-au aflat în topul preferinţelor publicului la TIFF 2021 vor ajunge pentru prima dată pe marele ecran din Oradea. Printre cele mai aşteptate titluri se numără documentarul „România sălbatică”, realizat de Dan Dinu şi Cosmin Dumitrache, „Lecţii de persană/ Persian Lessons” (r. Vadim Perelman), despre un tânăr belgian care încearcă să scape de execuţie, inventându-şi o altă identitate, şi „Anii noştri de glorie/ Gli anni più belli” (r. Gabriele Muccino), o poveste despre prietenie.

În avanpremieră locală vor rula şi „Vara lui 85/ Été 85”, cel mai recent film al regizorului François Ozon, care a obţinut 12 nominalizări la premiile César, şi „Noua ordine/ Nuevo orden” (r. Michel Franco), drama distopică premiată cu Leul de Argint la Veneţia.

Din colecţia de noutăţi de la TIFF, va mai ajunge la Oradea şi „Un triomphe” (r. Emmanuel Courcol), comedia anului la European Film Awards 2020, în care un regizor reuşeşte să construiască o legătură incredibilă cu deţinuţii pe care îi pregăteşte pentru debutul în lumea teatrului.

Din program fac parte şi producţiile româneşti „Spioni de ocazie” (documentar, r. Oana Giurgiu), thriller-ul poliţist „Neidentificat” (r. Bogdan George Apetri) şi „Întregalde” (r. Radu Muntean), prezentat în Quinzaine des Réalisateurs, secţiune paralelă a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes.

Din secţiunea competiţională Orizzonti a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia va ajunge pe marele ecran din Oradea, pentru prima dată în România, „Miracol” - noul film al regizorului Bogdan George Apetri.

Din selecţia Zilelor Maghiare, cinefilii vor vedea „Spirala/ Spirál”, cel mai nou film al regizoarei Cecilia Felméri, şi „Pregătire pentru a fi împreună o perioadă nedeterminată/ Preparations to be Together for an Unknown Period of Time” (r. Lili Horvát), propunerea Ungariei pentru o nominalizare la Oscar 2021.

Palatul Episcopiei Romano-Catolice (cunoscut şi ca Palarul Baroc) va găzdui la această ediţie atât evenimente indoor, cât şi proiecţii în aer liber, alăturându-se spaţiilor incluse pe harta festivalului.

Cele mai aşteptate titluri ale anului se vor vedea pentru prima dată la Oradea şi în Piaţa Unirii Open-Air, la Teatrul Regina Maria şi la Filarmonica de Stat.

Trei cine-concerte vor fi organizate la Sinagoga Sion, o expoziţie de fotografie, dar şi două ateliere de animaţie pentru copii vor completa programul de filme din secţiunea EducaTIFF.