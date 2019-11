Marea Britanie vrea să trimită în România un violator condamnat la 20 de ani de închisoare. Bărbatul ar putea scăpa mult mai repede din puşcărie acasă

Printr-o decizie definitivă pronunţată pe 25 aprilie, anul trecut, de Harrow Crown Court – Marea Britanie, Călin Florin Trifan (42 de ani, cetăţean român) a fost condamnat la 20 ani închisoare în regim de detenţie, pentru comiterea a două infracţiuni de viol în formă continuată şi a două infracţiuni de agresiune sexuală în formă continuată, prevăzute de legea britanică.

Faptele pentru care autorităţile judiciare din Regatul Unit l-au trimis în puşcărie s-au întâmplat la începutul anului 2016.

„Per soana condamnată F.C.T., în mai multe rânduri (...) a penetrat în mod intenţionat cu penisul vaginul Iui Annie C. (...); a penetrat în mod intenţionat cu penisul anusul lui Annie C. (....); a penetrat în mod intenţionat şi într-o manieră sexuală cu o parte a corpului, respectiv degetul, vaginul lui Annie C.(....); a penetrat în mod intenţionat şi într-o manieră sexuală cu o parte a corpului, respectiv degetul, anusul lui Annie C.”, se arată în considerentele reţinute de Curtea de Apel Oradea în decizia privind soluţionarea solicitării de transfer formulate anul acesta de autorităţile judiciare britanice.

Legea română, mai blândă cu violatorii

Luna trecută, Curtea de Apel Oradea a constatat că pedeapsa de 20 de ani pe care individul a primit-o în Marea Britanie depăşeşte maximul special al pedepselor prevăzute de legea penală română, motiv pentru care a concluzionat că se impune descontopirea pedepsei decise de pritanici şi adaptarea pedepselor individuale, în sensul reducerii lor până la maximul special prevăzut în legea penală română: 18 ani, în total.

Pe 10 octombrie 2019, instanţa română a dispus recunoaşterea şi punerea în executare a sentinţei penale pronunţată de Curtea Coroanei din Harrow, Călin Florin Trifan urmând să execute o pedeapsă cu doi ani mai mică .





Autorităţile judiciare române acceptă transferul, dar individul va ieşi mai repede din închisoare





Curtea de Apel Oradea a admis cererea de transfer a persoanei condamnate în vederea continuării executării pedepsei (de 18 ani de închisoare) într-un penitenciar din România şi, totodată, a dispus deducerea din pedeapsă a duratei în care individul a fost reţinut şi a celei în care s-a aflat în arest preventiv, precum şi a perioadei executate din pedeapsă, respectiv de la 5 mai 2017, până în prezent.





Decizia Curţii de Apel Oradea nu este definitivă, însă încheierea formalităţilor de transfer a violatorului român într-un penitenciar de acasă este doar o chestiune de timp.





Bărbatul se află acum într-o unitate din cadrul Serviciului pentru penitenciare si probaţiune al Majestăţii Sale – Divizia pentru transfer transfrontalier din Marea Britanie.