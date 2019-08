Imagini incredibile cu reşedinţa din Hollywood a fostei Spice Girl Mel B pe care a împărţit-o cu fostul soţ. Cu cât a fost vândută casa după divorţ

Casa din Hollywood Hills a fost vândută cu 5,55 milioane de dolari, cu 3 milioane de dolari mai puţin decât preţul cerut iniţial, potrivit mansionglobal.com

Proprietatea pe patru niveluri şi de aproximativ 550 de metri pătraţi, cumpărată de cuplu în iunie 2014, la preţul de 4.341.500 de dolari, a fost pusă în vânzare pentru aproape 9 milioane de dolari, complet mobilată cu piese realizate la comandă.

Reşedinţa cuprinde, între altele, o sală de cinema, o sală de fitness cu pereţi acoperiţi cu oglinzi, un studio de înregistrări, o curte de dimensiuni mici aflată la ultimul nivel, o piscină, un spa şi un spaţiu pentru grătar, dar şi un garaj pentru două maşini.

Melanie Brown şi Stephen Belafonte, ambii în vârstă de 41 de ani, s-au căsătorit în 2007, după o logodnă de cinci luni.

Mel B, membră a fostului grup Spice Girls, şi Stephen Belafonte i-au crescut împreună pe copiii proveniţi din relaţiile lor anterioare: Angel Iris Murphy Brown, fiica în vârstă de nouă ani pe care Mel B o are cu fostul ei iubit Eddie Murphy, Phoenix Chi Gulzar, fiul de 17 ani pe care artista îl are cu fostul ei soţ Jimmy Gulzar, respectiv Giselle Belafonte, fiica de 12 ani pe care Stephen Belafonte o are cu fosta lui iubită Nicole Contreras.

În urma unui divorţ pe durata căruia cei doi foşti soţi s-au acuzat reciproc de comiterea unor abuzuri fizice, cântăreaţa a fost obligată să-i plătească fostului ei soţ suma de 350.000 de dolari - ce include cheltuielile de judecată - şi o pensie alimentară de 5.000 de dolari pe lună, ce asigură cheltuielile pentru creşterea fiicei fostului cuplu, Madison, în vârstă de şase ani. Judecătorul nu a acceptat solicitarea celor doi de a emite un ordin de restricţie, dar foştii soţi au ajuns la consens să păstreze între ei o distanţă de cel puţin 182 de metri.

Stephen Belafonte, născut pe 18 mai 1975 în California, este un producător de film. Când avea 12 ani, s-a mutat cu mama şi cei şase fraţi ai lui în New Jersey. A revenit la vârsta de 18 ani în California şi şi-a schimbat numele de familie în Belafonte. A fost căsătorit cu Nancy Carmell în perioada 1997 - 1999.

Grupul pop britanic Spice Girls a fost înfiinţat la Londra, în anul 1994, şi a fost alcătuit din cântăreţele şi dansatoarele Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm şi Geri Halliwell.

Albumele acestui grup s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial, iar trupa a devenit un veritabil fenomen mondial, cunoscut sub numele de ”Spice Mania”.

