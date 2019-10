FOTO Pisică ucisă cu cruzime şi aruncată de la etaj. Oamenii au semnat o petiţie pentru Ţiţilina, iar procurorii caută făptaşul

Revoltătoarea faptă s-a produs în noaptea de 6 spre 7 octombrie, pisica fiind găsită cu puţin timp după miezul nopţii de către doi tineri care se plimbau la acea oră pe aleea pietonală. Cei doi au auzit o bufnitură, că se închide geamul şi se trage o roletă şi imediat după aceea au văzut pisica plină de sânge întinsă pe caldarâm.

Ei au luat felina şi, cu ajutorul unui alt orădean care s-a nimerit cu maşina în zona centrală, animalul a fost dus la veterinar. Acesta s-a declarat rezervat în privinţa şanselor de supravieţuire ale animalului.





După o noapte în care a stat la perfuzii, pisica a fost dusă pe 7 octombrie la un alt cabinet veterinar, pentru radiografie, rezultatul arătând că aceasta a fost lovită cu cruzime înainte de a fi aruncată pe geam: avea coloana ruptă, măduva secţionată, toate cele 4 picioare paralizate şi hemoragie internă, motiv pentru care, în final, a fost eutanasiată.





"O pisică nu îşi rupe coloana atunci când cade de la etaj. Eventual îşi rupe un picior. Ea a fost bătută şi apoi aruncată"; a explicat un medic.

Pisica, după cum au aflat în scurt timp voluntarii, era a locatarilor din Palatul Moskovits, din centrul oraşului, care o alintau "Ţiţilina" şi o îngrijeau. "A venit în urmă cu 3 ani aici, era prietenoasă şi lipicioasă. Dimineaţa o găseam mereu pe prag, în faţa biroului, aştepta să o mângâi. Nu intra în casă, prefera să stea pe palier. Mergea de la unul la altul, toţi din clădire o hrăneam", a povestit proprietara unui apartament din clădire. Tot din verificările voluntarilor a reieşit că pisica a fost aruncată din clădirea vecină palatului.

"Noi am făcut tot ce se putea. Acum vrem ca şi autorităţile să caute acest monstru şi să-l pedepsească. Toţi cei implicaţi - tinerii şi prietenul nostru, care i-a ajutat să ducă pisica la veterinar, voluntara care a făcut verificările în clădirile din zonă, cei care o cunoşteau pe Ţiţilina - vor merge să dea declaraţii când şi dacă vor fi citaţi. Pisica a suferit, la fel cum am fi suferit oricare din noi, dacă am fi fost trântiţi de la etaj", a explicat Linda Cuban, voluntar în cadrul Asociaţiei "Prietenii pisicilor".

Reprezentanţii Asociaţiei "Prietenii pisicilor" din Oradea au semnalat cazul şi pe reţelele de socializare, peste 500 de orădeni semnând o petiţie prin care solicitau pedepsirea autorului. Ca atare, voluntarii asociaţiei au formulat o plângere penală, cazul fiind cercetat acum de poliţiştii orădeni sub supravegherea unui procuror. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, procuror Anca Tiba Morar, procurorii au deschis dosar penal pentru uciderea unui animal, cu intenţie, infracţiune prevăzută de Legea pentru protecţia animalelor şi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.