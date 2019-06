FOTO Pensiunea de lux pentru câini cu room service, televizor şi canapele de piele: „Să se simtă căţeii acasă sau chiar mai bine“

Luigi locuieşte de 29 de ani în România, iar de 19 ani s-a stabilit în Bihor. "Am venit aici imediat după ce a murit Ceauşescu. Am stat câţiva ani, am plecat şi am revenit", povesteşte italianul. Iar după ce a cunoscut-o pe orădeanca Bianca nu şi-a mai pus problema să plece de aici.

Cei doi au locuit la Oradea, unde Pinto şi-a înfiinţat o firmă de transport, apoi şi-a deschis un magazin alimentar cu specific italian. "Ulterior, ne-am cumpărat un teren de 3.000 metri pătraţi în localitatea Bălaia, (comuna Tileagd, n.r.) şi ne-am decis să ne mutăm aici. E frumos, nu este gălăgie, e aer curat", spune Luigi, care s-a îndrăgostit iremediabil de dealurile din jurul său.

Din restaurant, pensiune pentru căţei

Ca atare, în 2017, a vrut să deschidă un restaurant, cu pizza şi paste, ca în Italia. A şi început construcţia restaurantului, pe care l-a vrut rustic: o casă din buşteni, întinsă pe 120 metri pătraţi, cu o bucătărie şi cuptor cu vatră. Când a fost aproape gata, şi-a dat seama că nu va merge. Asta pentru că, zice el, Bălaia nu e într-o zonă turistică şi nu ar fi avut clienţi. În scurt timp, a găsit o altă utilitate pentru clădire. "Noi avem un căţel de 13 ani, Happy, şi când plecăm nu avem unde să îl lăsăm. În Bihor nu sunt pensiuni pentru câini, doar padocuri şi ţarcuri. Eu nu vreau să-mi las câinele într-un astfel de loc", zice Luigi.

Aşa că şi-a făcut propria pensiune, "Hotel Happy dog", care i-ar face invidioşi chiar şi pe stăpânii viitorilor clienţi. Ridicată pe vârf de deal, cu o panoramă superbă în jur, pensiunea are 8 camere de câte 12 metri pătraţi fiecare. Fiecare cameră e vopsită în altă culoare, toate au câte o canapea de piele, televizor, aer condiţionat, calorifer, jucării şi culcuşuri plus camere de supraveghere, proprietarii câinilor putând urmări direct de pe telefonul mobil cum sunt îngrijite animalele.

"Să se simtă căţeii acasă. Sau chiar mai bine", spune italianul.

Servicii complete

Căţeii vor fi de-a dreptul răsfăţaţi. Au la dispoziţie un teren de peste 3.000 de metri pătraţi, mobilat cu jucării pentru câini şi înconjurat cu gard înalt de 2 metri, ca să fie în siguranţă, dar şi un medic veterinar, care la nevoie va putea acorda îngrijiri medicale. Totodată, la cerere, proprietarii pensiunii sunt dispuşi să transporte câinii de la domiciliu la pensiune şi înapoi, ca pe nişte mici vedete.

Stăpânul va putea alege încăperea despre care crede că va fi pe placul animăluţului său, va stabili orele la care să fie hrănit, ce produse să primească, când să fie scos la plimbare, pentru cât timp. "Dacă tu îmi zici că la ora 15.00. trebuie să-i dau câinelui friptură de porc, o să vezi pe cameră că la ora 15.00 asta primeşte", spune italianul.

Pensiunea are deja propriul site, un număr de contact, dar şi primele rezervări. Preţul unei zile de cazare este între 80 şi 90 lei, în funcţie de cerinţele fiecăruia.

