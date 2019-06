FOTO Cine e românul ajuns erou în Italia. A convins un tânăr să nu se sinucidă, iar acum e omul momentului în Peninsulă: „Sincer, pentru mine, este o zi normală“

Gabriel Ionuţ Bocra are 31 de ani, este originar şi Oradea, dar trăieşte în Italia, la Eboli. Gabriel lucrează împreună cu soţia sa, Bianca, amândoi fiind şoferi la aceeaşi firmă, „Napolitrans”. Recent, el a devenit erou în Italia, după ce salvat un tânăr care voia să se sinucidă.

Totul s-a petrecut în dimineaţa zilei de vineri, 14 iunie, în apropiere de Milano, iar lucrurile s-au succedat extrem de rapid. Gabriel se afla la volanul unui TIR, iar soţia sa, Bianca, era alături de el în cabină şi se pregătea de odihnă după ce a condus în timpul nopţii. Doar că, la un moment dat, camionul a fost oprit de poliţiştii care blocaseră traficul în zonă dintr-un motiv bine întemeiat: un tânăr de 19 ani a ameninţat că se aruncă în gol de pe un pod.

În timp ce oamenii legii negociau fără succes, românul a decis să o ia pe cont propriu. Cotidianul italian Corriere della Sera notează că Gabriel a tras camionul lângă pod şi a intrat în discuţie cu tânărul rebel. Iar spre surprinderea poliţiştilor, acesta a acceptat dialogul, ba chiar mai mult, a coborât de pe pod direct pe remorcă, unde a discutat minute în şir cu şoferul. Ceea ce a urmat a luat în surprindere pe toată lumea, inclusiv pe jurnaliştii italieni, care au relatat momentul. După mai multe minute de discuţii, tânărul a decis să renunţe la planul său. L-a îmbrăţişat pe român, iar apoi a coborât calm de pe remorcă.

Cum l-a convins să renunţe la gest

La scurt timp după asta, Gabriel a plecat, pentru că trebuia să ajungă la Milano. Dar lucrurile nu puteau rămâne astfel. Recunoscători, poliţiştii italieni l-au căutat şi l-au felicitat, iar în felul acesta povestea a ajuns şi în presă şi românul devenit în scurt timp un adevărat erou în Italia. Modest, acesta s-a scuzat pentru că a trebuit să plece. „Aveam marfă perisabilă, transport mozarrella”, le-a explicat jurnaliştilor italieni.

Gabriel a fost identificat de jurnaliştii de la Corriere della Sera, pe baza imaginilor video. FOTO: Corriere della Sera

Gabriel a dezvăluit şi ce a vorbit cu tânărul. „Mi-a zis că are multe, foarte multe probleme, că nu le mai poate face faţă în niciun fel. I-am răspuns că orice problemă se poate rezolva şi că eu îl ascult. L-am invitat să coboare, ceea ce a şi făcut, deşi nu-l cunosc şi nu mă cunoaşte”, a mai afirmat Gabriel.

Contactat de „Adevărul”, acesta spune că a primit sute de telefoane de felicitare. „Acum mă aflu la Milano, am o nouă încărcare, sunt aici cu camionul şi sunt foarte obosit. Am primit sute de mii de telefoane de la prieteni, cunoştinţe şi ziarişti din Italia, toţi vor să mă felicite şi să afle cum am făcut”, a mărturisit orădeanul.

Îl oboseşte celebritatea

Gabriel spune că nu i se pare absolut nimic deosebit în gestul său şi este convins că oricine altcineva ar fi procedat la fel şi ar fi încercat să-l salveze pe tânăr. În plus, celebritatea vine cu un preţ pe care nu e dispus să-l plătească, pentru că îl oboseşte.

„Sincer, pentru mine ziua de azi e o zi normală, aşa ca oricare alta. Este exact ca şi cea de ieri, ca şi cea de alaltăieri, ca oricând. Despre băiat ştiu că este bine, acum se află cu familia lui şi este în regulă. Mi-au mulţumit părinţii lui şi mi-au transmis asta prin poliţişti”, a adăugat Gabriel.





El lucrează şi acum, după ce toată noaptea s-a aflat pe drumuri. Este obosit şi spune că deja se simte hărţuit de jurnaliştii din Italia, care îl caută peste tot.

„Azi-noapte am avut de lucru în continuu, sunt foarte, foarte obosit. Deja mă simt hărţuit de ziariştii italieni, mă caută într-una să le spun iar şi iar cum s-a întâmplat şi ce am făcut. Le-am spus că n-am făcut nimic din cale afară de deosebit, le-am povestit şi lor tot, dar acum vreau doar linişte”, a încheiat Gabriel.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: