Fiul unei doctoriţe din Oradea s-a sinucis tăindu-şi gâtul. Tânărul era dependent de droguri şi fusese arestat în Anglia pentru că a agresat sexual o poliţistă

Luca Jelic a fost condamnat definitiv la 3 ani şi 6 luni de detenţie la Curtea Coroanei din Sheffield pentru două infracţiuni de distrugere, ultraj, vătămare corporală, agresiune sexuală şi deţinere de droguri de mare risc pe marginea unui incident produs astă primăvară.

Pe 27 aprilie, la ora 3.00 dimineaţa, Jelic a ieşit din apartament d ezbrăcat de la brâu în jos, şi a început să ia la ţintă maşinile parcate cu un panou, avariind două dintre acestea, un Volkswagen şi un Ford Transit..

La solicitarea vecinilor, la locul incidentului au fost trimise două poliţiste care au încercat să-l imobilizeze pe orădean, dar nu au reuşit.

Potrivit ziarelor locale, tânărul a început să strige cuvinte şi expresii jignitoare, de genul "lovely girls for me to rape" (fete drăguţe pe care să le violez) şi "I love sex" (îmi place să fac sex), iar apoi a trântit-o la pământ pe una dintre poliţiste, lovind-o şi agresând-o sexual.

Ce anume a făcut orădeanul, a ieşit la iveală în timpul procesului, când victima bărbatului a fost audiată de judecător. "Nu am fost într-o situaţie mai înspăimântătoare şi tulburătoare în toată cariera mea. Nu-i puteam îndepărta mâinile de pe mine şi simţeam cum vrea să mă penetreze. Amândouă încercam să-l dăm jos, să-i scoatem mâna dintre picioarele mele, şi nu reuşeam. Cum îi scoteam o mână, o băga pe cealaltă, continuând în acest timp cu comentariile cu tentă sexuală", a spus poliţista explicând că Jelic a şi lovit-o de mai multe ori şi că s-a oprit doar după ce au reuşit să-i tragă tricoul peste cap şi au folosit gazul iritant.

Din datele prezentate de procuror, Jelic consumase amfetamine înainte de atac, poliţiştii găsind şi în locuinţa lui tablete de ecstasy. "Deşi acuzatul a spus în timpul audierilor că îşi regretă mult faptele sale, acestea au fost influenţate în mare măsură de droguri şi există o mare probabilitate ca în viitor, dacă va consuma din nou stupefiante, să repete astfel de infracţiuni", a explicat şi judecătorul la ultimul termen al procesului, pe 7 ianuarie 2019, condamnând "violenţa incredibilă" împotriva "unor doamne care voiau doar să-şi facă treaba".

"Toată lumea trebuie să ştie că Poliţia nu este acolo ca să fie agresată", a arătat magistratul, care l-a trimis pe Luca Jelic la închisoare pentru 3 ani şi 6 luni, cu posibilitatea de a fi eliberat pe 8 octombrie 2020.

Cum însă din pedeapsa care i-a fost aplicată i-a fost scăzută perioada arestului preventiv, Luca Jelic s-a întors acasă în această vară, fiind internat la Spitalul de psihiatrie. Tânărul a fost externat la sfârşitul lunii trecute, dar fără ca tratamentul primit să-şi fi făcut efectul. La câteva zile după ce a ajuns acasă, pe 25 septembrie, el s-a sinucis, fiind găsit chiar de mama sa.