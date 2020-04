Ferma unde s-au filmat „Lord of the Rings“ şi „Wolverine“ s-a vândut cu 15 milioane de euro. Cum arată proprietatea

Ferma Arcadia este situată lângă Lacul Wakatipu din South Island, Noua Zeelandă, şi a fost folosită pentru a filma scenele din Lothlorien, pământul elfilor din trilogie, Sir Ian McKellen, care l-a interpretat pe Gandalf în filmele Lord of the Rings, descriindu-l drept locul său preferat pe Pământ.

Pe cele 260 de hectare există o vilă superbă cu 11 camere, lacuri, păduri vaste, şi chiar un uriaş lanţ muntos - perfecte pentru ţinuturile mitice din celebra trilogie.

Proprietatea, care a ajuns şi o atracţie turistică a zonei, după filmări, va fi folosită şi pentru un serial "The Lord of the Rings", anunţat de Amazon cu un buget de 1 miliard de dolari raportat.