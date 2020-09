Fără alianţe în Bihor. Liberalii vor conduce judeţul şi municipiul Oradea „într-o formulă monocoloră“

În Oradea, liberalii au obţinut 20 de mandate de consilieri locali, asigurându-şi majoritatea de două treimi însă la Consiliul Judeţean Bihor au doar 22 de mandate plus votul preşedintelui CJ, Ilie Bolojan, din totalul de 35, ceea ce înseamnă că pentru proiectele care privesc patrimoniul judeţului - care se aprobă cu votul a două treimi dintre consilieri - vor avea nevoie şi de un vot din partea opoziţiei.

Cu toate acestea, conducerea PNL Bihor a decis să nu intre în alianţă nici cu UDMR şi nici cu reprezentanţii PSD, singurele formaţiuni care au reprezentanţi în Consiliul Local Oradea (4-UDMR, 3-PSD), respectiv Consiliul Judeţean Bihor(6 – UDMR şi 6-PSD).

"Biroul Politic Judeţean a stabilit nominalizările pe care le va face pentru cele două poziţii de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Bihor, în persoana domnului Mircea Mălan, actualmente viceprimar al Oradiei, care va gestiona portofoliul legat de proiectele europene, şi Călin Gal, fost şef al Gărzii Financiare Bihor, în prezent consilier judeţean, care va gestiona problemele economice. Tot ceea ce am spus că vom face înainte de campanie vom căuta să ducem la îndeplinire în aşa fel încât să-i respectăm pe alegătorii din Bihor", a declarat Ilie Bolojan în intervenţia sa pe Facebook.

Cât despre Primăria Oradea, propunerile pentru funcţiile de viceprimari sunt Arina Moş directorul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea şi Marcel, şef serviciu în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Judeţul „galben”

În total 47 de primării din Bihor din totalul de 101 vor fi conduse până în 2024 de primari liberali. PSD a trebuit să se mulţumească cu 28 iar UDMR cu 21 de primării. De asemenea, în Bihor au câştigat şi doi primari independenţi la Bratca (Ionuţ-Viorel Sturz), care a fost susţinut şi de liberali, şi Marghita (Marcel–Emil Sas-Adăscăliţei).

Au mai câştigat fotolii de primari reprezentanta Pro România la Drăgeşti (Delia Farcaş), cel al Partidului Popular Maghiar din Transilvania la Cetariu (Biro Ferenc-Sandor), respectiv cel al Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România la Şinteu (Laşak Benedec).

Marii perdanţi ai alegerilor locale, în Bihor, au fost reprezentanţii USR. După ce, la alegerile europarlamentare din primăvara anului trecut au obţinut un scor de 20% în Oradea şi peste 12% în Bihor, acum situaţia a stat cu totul altfel.

După o campanie agresivă pe reţelele de socializare, alianţa USR – PLUS a primit o lovitură sub centură după apariţia unei înregistrări în care ocupantul poziţiei secunde pe lista de candidaţi la Consiliul Local Oradea, Marius Şovarschi, dezbate cu un ONG-ist necesitatea unei "strategii" de decredibilizare a lui Ilie Bolojan prin portretizarea sa ca baron corupt. O altă înregistrare, la o şedinţă de partid, îl prezintă pe şeful organizaţiei judeţene, Silviu Dehelean, încercând să asigure bani pentru campanie taxând nu doar candidaţii, ci şi delegaţii în secţiile de votare.

Cert este că, în timp ce la Bucureşti şi Timişoara alianţa USR - PLUS obţinea o victorie uriaşă, rezultatul din Bihor a fost mult sub aşteptări. Candidata pentru Primăria Oradea, Ioana Mihăilă, a obţinut 3,03% din voturile orădenilor, lista pentru Consiliul Municipal 3,95%, candidata la preşedinţia Consiliului Judeţean, Simona Bişboacă, a reuşit un procent de 1,54% iar lista la CJ, 2,30%.

Urmarea? Marţi, după ce mai mulţi membri USR Bihor, inclusiv fostul preşedinte al filialei, Cristian Rusu, au cerut în mod public demisia conducerii USR, echipa de comunicare a formaţiunii a anunţat demisii în bloc.

"Alegerile locale recent încheiate s-au desfăşurat într-un cadru atipic, dar acest lucru nu justifică rezultatele proaste înregistrate de Alianţă USR PLUS Bihor. (...) În acest sens, în urma unei decizii comune, preşedinţii USR Bihor şi PLUS Bihor, Silviu Dehelean şi Ioana Mihăilă, alături de conducerile judeţene, urmează să îşi depună demisia în cursul zilei de azi(marţi, n.r.)", se arată într-un scurt comunicat semnat de "Echipa de comunicare USR PLUS Bihor".

În Opoziţie, UDMR Bihor vrea colaborare

După ce, vreme de 4 ani, au condus judeţul Bihor într-o alianţă cu PSD, reprezentanţii UDMR Bihor au rămas, acum, în Opoziţie.

Deputatul Szabó Ödön, preşedinte executiv al UDMR Bihor, consideră, însă, că Uniunea maghiarilor este a doua forţă politică a judeţului Bihor, de care PNL, care a obţinut majoritatea la conducerea municipiului şi judeţului, trebuie să ţină cont. „Cele două formaţiuni trebuie să aibă o colaborare pentru dezvoltarea judeţului Bihor”, a spus Szabó, refuzând însă să explice în ce ar consta această colaborare.

„Domnul Bolojan a spus că trebuie o convieţuire paşnică. Cele două formaţiuni trebuie să aibă o colaborare pentru dezvoltarea judeţului Bihor”, spune liderul UDMR Bihor, care admite că Uniunea s-a lovit la aceste alegeri de absenteismul maghiarilor, în condiţiile în care formaţiunea a strâns cu 3.000 de voturi mai puţine decât la scrutinul din 2016.

„Numărul maghiarilor care au participat la vot a fost semnificativ mai mic în tot judeţul. Nu le place că se împroaşcă cu noroi candidaţii, nu le place traseismul politic, au fost dezamăgiţi de anumiţi contracandidaţi”, a spus Szabó Ödön.

Oricum ar fi, formaţiunea a avut liste complete în 64 de unităţi administrativ-teritoarle, astfel încât reprezentanţii Uniunii speră la un număr mai mare de consilieri locali decât în mandatul actual, respectiv 280.

În UDMR Bihor se află şi câţiva dintre cei mai longevivi primari din judeţ: Báthori Géza, în comuna Borş, primar neîntrerupt din anul 1990; Balázsi József , în comuna Şimian, primar din anul 1992; Török László, primarul municipiului Salonta, şi Sorbán Levente, în Lugaşu de Jos, ambii aflaţi la al patrulea mandat.

Vă recomandăm şi: