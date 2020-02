Cum a scăpat nepotul unui fost şef din Poliţia Bihor de dosarul în care era acuzat că a condus drogat

Radu Boc, nepotul fostului adjunct al şefului Poliţiei Bihor, comisarul şef Eugen Boc, a fost depistat de poliţiştii rutieri la volanul unui autoturism în noaptea de 4/5 februarie 2017, la 3 dimineaţa, pe o stradă din municipiul Beiuş

Poliţiştii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ, dar pentru că părea uşor incoerent agenţii l-au dus la spital, unde testul rapid antidrog a indicat urme de substanţe interzise. I-au fost prelevate probe de sânge şi urină, ambele ieşind pozitive pentru marijuana.

Tânărul nu era la prima problemă, numele lui apărând cu un an mai devreme şi într-o anchetă a DIICOT Oradea privind o grupare de traficanţi de stupefiante din zonă, însă pentru că a fost doar consumator, acuzaţiile faţă de el au fost clasate.

Noul dosar penal în care a fost cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influenţa substanţelor interzise a fost plimbat între procurori aproape 2 ani. Ancheta pornită de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş a fost declinată la DIICOT, iar de acolo înapoi la Beiuş, pentru ca, în final, pe 1 octombrie 2018, după ce poliţiştii din Beiuş au propus trimiterea lui în judecată, cauza să fie preluată de Parchetul Curţii de Apel Oradea.

Finalul cercetărilor a fost unul surprinzător chiar dacă Radu Boc a admis că a consumat droguri. Atât că, spunea el, a făcut-o în perioada 13-18 ianuarie 2017, deci cu câteva săptămâni înainte să fie prins, cu ocazia unei excursii în Olanda, unde "a consumat diferite produse ce conţineau cannabis: joint-uri confecţionate artizanal, prăjituri, ceaiuri".

Drogat, dar numai puţin

Deşi Codul penal nu stabileşte vreo limită a concentraţiei sau a felului substanţelor psihoactive pentru a incrimina şoferii găsiţi drogaţi în trafic, iar Curtea Constituţională a şi statuat, printr-o decizie pronunţată în 2017, că indiferent de felul şi cantitatea de droguri consumată şoferul reprezintă un pericol în trafic, procurorii au decis că tânărul Boc este nevinovat.

"Referitor la infracţiunea cercetată, inculpatul a arătat că nu era sub influenţa substanţelor psihoactive atunci când a condus autovehiculul deoarece a trecut o perioadă foarte mare de timp de la consumul de cannabis, iar de la întoarcerea sa în ţară nu a mai consumat substanţe psihoactive", se precizează în soluţia procurorilor în care tânărul e tratat cu blândeţe, invocându-se rezultatele unei expertize întocmite de Serviciul Judeţean de Medicină Legală, potrivit căreia era nevinovat.

"Analiza probei de sânge a relevat că inculpatul a avut o concentraţie de THC (n.r. - tetrahidrocanabinol, substanţa activă principală din cannabis) sub jumătate din doza minimă ce se regăseşte în urma fumării unui joint", au explicat legiştii care au decretat că Boc nu se afla sub influenţa substanţelor psihoactive în ziua când a fost oprit de agenţii rutieri.

"Examinarea clinică de la Spitalul Municipal Beiuş a relevat că nu a manifestat stări specifice persoanelor aflate sub influenţa unor substanţe stupefiante şi, în plus, prin expertiza medico-legală efectuată în cauză, s-a concluzionat că nu se afla sub influenţa substanţelor psihoactive la data opririi în trafic", se precizează în ordonanţa de clasare prin care tânărul, deşi cu droguri găsite în sânge, a fost declarat nevinovat.