Cum scăpăm de furnicile din casă: „Am întâlnit oameni care au spălat pe jos cu Domestos şi tot n-au reuşit“. Substanţele cu adevărat eficiente

O colonie de furnici e greu de distrus cu substanţele din comerţ căci acestea acţionează doar asupra celor care ies la lumină, în căutare de hrană.

Se numesc furnici lucrătoare şi pot trăi până la 7 ani, la fel ca şi masculii (trântorii) care au aripi şi unicul scop al lor este de a fertiliza reginele. Acestea din urmă sunt cele care depun ouă, pun bazele unei colonii şi pot trăi chiar până la 15 ani.

Iar dacă lăsaţi vase nespălate pe masă, dacă mai scăpaţi firmituri pe jos, uitaţi cutia cu zahăr deschisă, sigur nu vor pleca. Pot părea inofensive, dar în realitate răspândesc infecţii şi sunt purtătoare de boli căci se plimbă prin coşul de gunoi, apoi se urcă pe masă, în vasul de zahăr. Plus că, pot pătrunde în sloturile cuptorului cu microunde, multicooker, laptop şi alte echipamente.

În locuinţe, cel mai des întâlnite sunt furnicile obişnuite, dar, spun specialiştii, în ultimul timp au apărut şi furnicile roşii, care sunt agresive, explică, pentru adevarul.ro, Călin Porumb, agent acreditat DDD (deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie).

Cum ne apărăm?





Potrivit acestuia, insecticidele "băbeşti" cum ar fi scorţişoara, sau uleiul esenţial de scorţişoară de lămâie sau de mentă, oţetul de mere sau usturoiul, considerate eficiente din cauza mirosului puternic, sunt doar soluţii de moment, iar clorul, pe lângă că poate fi chiar periculos dacă e folosit în concentraţie ridicată, nu are niciun efect.



"Lucrez în domeniu de mulţi ani. Am întâlnit persoane care au spălat pe jos cu Domestos, de pildă, şi tot nu au scăpat de furnici", spune specialistul.

Un alt ingredient des folosit pentru eliminarea furnicilor este boraxul (boratul de sodiu). Se amestecă în cantităţi egale borat de sodiu şi zahăr ori se dizolvă în apă după care se înmoaie bucăţele de pâine în soluţie şi se pun drept "momeală" în locurile în care apar iar în scurt timp au dispărut.

"Aceste soluţii sunt eficiente doar în cazul în care e vorba de o infestare mică. Dar dacă există deja colonii instalate, singurele tratamente eficiente sunt cu substanţe speciale", zice Porumb.

Unele pot fi achiziţionate de la farmaciile veterinare. "Sunt prafuri care se împrăştie în jurul casei, ori soluţii care se amestecă cu apă. Oamenii trebuie să respecte neapărat dozele. Nu vor avea un efect mai mare dacă pun o doză mai mare decât cea indicată şi, în plus, pot fi periculoase", avertizează el.

Moarte în cascadă





Pentru a evita accidentele nedorite, specialistul recomandă gelurile pe bază de Imidacloprid, un insecticid sistemic care acţionează ca o neurotoxină a insectelor şi aparţine unei clase de substanţe chimice numite neonicotinoide cu acţiune asupra sistemului nervos central al insectelor.

"Aceste geluri sunt uşor de folosit şi sunt eficiente atât în cazul infestărilor cu furnici, cât şi cu gândaci de bucătărie. Se găsesc sub diverse denumiri, de la diverşi producători. Nu sunt toxice nici pentru oameni, nici pentru animalele de companie. Se aplică sub formă de picături, cât o bobiţă de mazăre, în locurile unde am văzut furnici. Se pot aplica în orice moment al zilei, indiferent dacă în incintă există oameni sau nu, în locuri greu accesibile, acolo unde nu se pot folosi insecticide lichide din motive de securitate", zice Porumb.

Cum acţionează? Au efect de "moarte în cascada", exterminând întregul cuib (muşuroi).

Dacă, însă, infestarea este masivă, şi gelurile nu ajung, singura soluţie este specialistul. "Oamenii caută întotdeauna soluţia mai ieftină. Dar dacă, în final, tragi linie, veţi vedea că iese mai scump. Metodele specializate oferite de profesionişti pot duce la distrugerea întregii colonii. Agenţii fac o evaluare, verifică unde, în câte părţi ale casei este infestarea şi tratamentul se face aplicat", mai spune specialistul.