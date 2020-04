Cum a încercat un magnat judecat pentru un accident mortal să intimideze rudele victimei: „Nu vreţi să mă faceţi duşman“

Dorel Ungur, un controversat om de afaceri din municipiul bihorean Salonta, implicat în numeroase domenii, de la construcţii şi comerţ cu produse petroliere până la agricultură şi turism, a provocat accidentul rutier în seara de 3 ianuarie 2016, pe DN79, în oraşul Chişineu Criş, din judeţul Arad.

Bărbatul a izbit cu bolidul său un arădean în vârstă de 49 ani, care traversa strada pe trecerea de pietoni semnalizată, în urma impactului victima fiind aruncată într-un şanţ de pe marginea drumului, unde a şi murit pe loc.

Condamnat cu blândeţe

Afaceristul a oprit maşina, a şi coborât, însă imediat după aceea a plecat mai departe, potrivit unui localnic. Acesta a auzit bufnitura şi a ieşit din casă, reţinând numărul de înmatriculare şi sunând imediat la 112.

"Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că în data de 3 ianuarie, în jurul orei 22:50, un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 79, pe raza localităţii Chişineu-Criş, a accidentat mortal un bărbat de 49 de ani care, în calitate de pieton, se afla în traversarea străzii pe trecerea de pietoni marcată şi semnalizată corespunzător. Poliţiştii continuă cercetările”, declara, imediat după accident, inspectorul de poliţie Lorena Pîrvulescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

Ungur s-a ales cu dosar penal şi a fost trimis în judecată abia trei ani mai târziu, pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea organelor de cercetare penală, acuze pentru care, în ianuarie 2020, a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pe o perioadă de 2 ani plus muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile. Instanţa a acordat, totodată, daune morale de 17.000 euro tatălui şi surorii victimei decedate.

Hotărârea judecătorească a fost atacată doar de rudele victimei, alertându-l pe omul de afaceri care ar putea încasa o pedeapsă mai mare şi chiar cu executare. Ca atare, omul de afaceri a început s-o hărţuiască pe sora victimei sale, Papp Ildiko, încercând să o convingă să renunţe la proces, pentru ca hotărârea instanţei din Chişineu Criş să rămână definitivă.

„N-o să vă dea“

În plângerea penală înaintată pe 16 martie, în acest an, Parchetului de pe lângă Chişineu Criş, femeia susţine că Dorel Ungur a hărţuit-o şi a ameninţat-o, atât pe ea, cât şi pe fiul ei, ba chiar şi pe patronul firmei unde este angajată.

Împreună cu documentul, femeia a depus şi înregistrarea unei discuţii din 10 martie a.c., în care magnatul i-a oferit 100.000 lei, iar pentru că a refuzat, a trecut la ameninţări.

"Nu mai bine v-ar prinde dumneavoastră nişte bani? Instanţa n-o să vă dea, ascultaţi la mine... Şi ce vă spun eu, aşa o să fie. Poate-mi dă mie condamnare, sau poate nu-mi dă. Dar dumneavoastră, bani nu vă dă. E o instanţă destul de rea. Cât să vă dau eu, un miliard? (100.000 lei - n.r.) Făcem un act...".

Refuzat, afaceristul s-a enervat. "Vă faceţi un duşman, şi acela voi fi eu. Vă spun eu clar! Şi chinezul lucrează foarte ilegal aicea (patronul magazinului unde lucrează Papp - n.r.) Îl mătur şi pe chinez de-aicea. O să-i fac atâtea reclamaţii, tot ce ştiu eu, până va pleca. Totul legal, legal. Asta v-asigur. Cine-mi face mie rău, o să-i fac şi eu", i-a spus femeii.

Banii pentru... uşurarea sufletului

Acum, Dorel Ungur susţine că afirmaţiile sale din înregistrare au fost spuse la supărare, iar suma pe care a avansat-o, doar ca să-şi "uşureze sufletul" şi să poată dormi liniştit. De altfel, afaceristul pretinde că a negociat despăgubirile cu familia victimei încă din timpul anchetei penale, iar familia i-a cerut iniţial 400.000 lei, pentru ca, ulterior, să-i spună că se mulţumeşte şi cu 300.000 lei.

"Pentru că n-am putut să-i plătesc toţi banii pe loc, s-a răzgândit. De aici şi scandalul", susţine el. Deşi în înregistrare se aude clar că încearcă s-o convingă pe femeie că "instanţa n-o să vă dea nimic", Ungur pretinde contrariul. "Nu are nicio legătură cu procesul. Să meargă mai departe, dacă vor, nu mă interesează. Voiam să le dau şi eu bani să fiu împăcat, să pot dormi", spune afaceristul bihorean.