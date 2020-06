Cum arată puştiul de 8 ani care se trezeşte la 5.30 dimineaţa ca să facă sport. A ajuns să dea sfaturi adulţilor

Blaize Tingle a crescut într-o sală de sport, căci mama sa este antrenoare de fitness însă a început să-şi lucreze muşchii la 3 ani iar acum a ajuns să ridice greutăţi de aproape 60 de kilograme.

"Unele mame mă critică, spun că e prea mic pentru aşa ceva. Eu nu l-am forţat. Lui îi place să facă sport. Blaize este sănătos, mănâncă multe fructe şi legume, doarme opt ore pe noapte", a declarat jurnaliştilor de la The Sun mama băiatului, Jayne Tingle.

Băiatul se trezeşte în fiecare dimineaţă la 5.30 ca să-şi facă antrenamentul, mai spune mama sa. "În fiecare zi mă trezesc devreme, dar există întotdeauna cineva se trezeşte înaintea mea. Spre deosebire de alţi copii de vârsta lui, el nu urmăreşte desene animate şi nici nu îşi caută jocuri pe calculator. El ridică greutăţi, aleargă pe bandă, sare coarda", explică Jayne.

Blaize face sport de plăcere, iar mama sa e foarte mândră de acest lucru, descriindu-l ca un mic "munte de muşchi" şi veselie. "Seamănă cu mine. În familie am fost singura persoană care iubea sportul, am studiat la sport la Universitatea Staffordshire, iar după absolvire, am început să lucrez într-un centru de agrement", a mai spus mama copilului.